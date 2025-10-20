مسؤول سابق في البنتاجون: المجر موقع مناسب للمحادثات بفضل علاقاتها الوثيقة مع واشنطن وموسكو

قال برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، إنّ الضغوط المتزايدة على روسيا، سواء الاقتصادية أو العسكرية، ستقود في نهاية المطاف إلى إجبار الرئيس فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار محاولات الولايات المتحدة والدول الغربية للحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية سيؤدي إلى آثار ملموسة على علاقاتها الاقتصادية، خصوصاً مع الصين والهند، ما يعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية.

وتابع المسؤول السابق في البنتاجون، أنّ الإصرار الأمريكي على الضغط عبر العقوبات واستخدام الأسلحة المتطورة سيُحدث تأثيراً تدريجياً يُرغم موسكو على الحوار.

وأشار، إلى أن اختيار العاصمة المجرية بودابست لعقد المحادثات لم يكن مصادفة، موضحاً أن هناك علاقات قائمة منذ سنوات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء المجر، ما يجعل بودابست موقعاً مقبولاً لدى واشنطن، في الوقت الذي تحافظ فيه المجر على مستوى من الثقة والتواصل مع موسكو.

وذكر، أن هذا التوازن السياسي والدبلوماسي يجعل من المجر منصة مناسبة لاحتضان المفاوضات، رغم أن حكومة بودابست تُعرف بميلها النسبي تجاه روسيا، وخاصة في ملفات الطاقة والنفط.

