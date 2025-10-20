قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"مشروعك"..نموذج وطني رائد لتمكين الشباب والمرأة ودعم العمل الحر بقنا

يوسف رجب

يواصل برنامج "مشروعك" بمحافظة قنا تحقيق نتائج متميزة في تمكين رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح نموذجا وطنيا ناجحا يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع منتج يعتمد على الابتكار والعمل الحر كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فى ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب والمرأة وتعزيز ثقافة العمل الحر.
 

يأتي البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع اقتصاديا، وتوفير فرص عمل حقيقية، والحد من البطالة، من خلال دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة قائمة على أسس علمية ومدعومة بتمويل ميسر من البنوك المشاركة في المبادرة.

نقلة نوعية للتنمية المجتمعية

يعد "مشروعك" أحد البرامج التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية، إذ يقدم تمويلا ميسرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بمختلف أنواعها "تجارية، خدمية، صناعية، زراعية"، إلى جانب منح قروض مخصصة للمرأة لتمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في النشاط الإنتاجي بالمجتمع.

ولا يقتصر دور البرنامج على الجانب التمويلي فقط، بل يمتد إلى تقديم تسهيلات إجرائية مهمة للمستفيدين، أبرزها إصدار رخص مؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، بما يمنح أصحاب المشروعات فرصة حقيقية للانطلاق بسرعة وكفاءة على أرض الواقع.
 

9 مقرات بقنا

وفي محافظة قنا، تنتشر 9 مقرات لبرنامج "مشروعك" بمختلف المراكز الإدارية، تستقبل من خلالها طلبات المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني متكامل يقدمه فريق عمل متخصص لمساندة المتقدمين وتذليل أي عقبات أمامهم.

وتشمل الخدمات المقدمة ضمن البرنامج التعريف بالقروض الاستثمارية المتاحة في نطاق كل مركز، واستلام طلبات الحصول على القروض، وتحويلها إلى البنوك المناسبة وفقا لطبيعة النشاط، بالإضافة إلى توفير دراسات جدوى استرشادية تساعد المتقدمين على وضع خطط تشغيل واقعية لمشروعاتهم.

فرص عمل حقيقية

ويمتد الدعم أيضا ليشمل المشروعات القائمة التي تسعى إلى التوسع والتطوير، إلى جانب المشروعات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة، ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

قصة نجاح وطنية

ويجسد برنامج "مشروعك" قصة نجاح وطنية ملهمة، تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم الشباب والمرأة وبناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة مشروعاتهم بثقة، والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

