أخبار قنا| إصابة شقيقين في انقلاب سيارة.. وبدء تنفيذ مشروع مأوى الكلاب الضالة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مكتبة مصر العامة بقنا تحصد المركز الثانى في ملتقى الأقصر السنوى للفنون والأدب، إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بنجع حمادى، رئيس جامعة قنا يستقبل وفد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة بقرية فاو بحرى، دخول مشروع المأوى الكلاب الضالة يدخل حيز التنفيذ قريباً، قنا تستعرض تراثها الحرفي في مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف، والطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة.

مكتبة مصر العامة بقنا تحصد المركز الثانى في ملتقى الأقصر السنوى للفنون والأدب

أعلنت محافظة قنا، في بيان رسمي، عن تحقيق مكتبة مصر العامة بقنا، إنجازا ثقافيا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات المحافظة، بحصولها على المركز الثاني في ملتقى الأقصر السنوي الثاني للفنون والأدب والإبداع والابتكار والتراث، والذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مكتبات مصر العامة بمحافظات الصعيد.



وشهد الملتقى، الذي يأتي في إطار دعم وزارة الثقافة لمنظومة مكتبات مصر العامة، منافسة قوية بين المكتبات المشاركة على مستوى الجمهورية، حيث تم تتويج مكتبة مصر العامة بأسوان بالمركز الأول، فيما جاءت مكتبة مصر العامة بقنا والوادي الجديد في المركز الثاني مناصفة، وحصدت مكتبة مصر العامة بالمنيا المركز الثالث، كما تم تكريم مكتبات البحر الأحمر وأسيوط تقديرا لتميزهم ومشاركتهم الفاعلة في فعاليات الملتقى.





مجمع إعلام قنا يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر





نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، احتفالية موسعة تحت عنوان "6 أكتوبر..ملحمة العبور و الانجازات" بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بالمناسبات الوطنية.

تضمنت الاحتفالية، تقديم عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية، قدمها طلاب أسرة طلاب من أجل مصر، ومدرسة قنا الرسمية للغات، ومدرسة دريمز، إضافة لفقرات فردية قدمها طلاب وطالبات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وشهادات من المحاربين القدامى لحظات العزة والنصر.

إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بنجع حمادى

أصيب شقيقان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام قرية الشعانية، التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الزراعى الشرقى، أمام قرية الشعانية، نتج عنه إصابة شخصين.

رئيس جامعة قنا يستقبل وفد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا ، وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لكلية العلوم لتقييم واعتماد عدد من برامجها الأكاديمية.

وأشار عكاوي، إلى ما تم اتخاذه من خطوات تطويرية لدعم العملية التعليمية ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية بالجامعة، حيث تتبنى الجامعة رؤية واضحة تقوم على رفع كفاءة البرامج الأكاديمية وتطبيق معايير الاعتماد القومي بما يحقق التميز المؤسسي، ويضمن إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولى.



مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة بقرية فاو بحرى فى قنا

لقى تلميذ مصرعه، أسفل عجلات سيارة، في قرية فاو بحري، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ صدمته سيارة في قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.



قنا تضع حداً لفوضى الكلاب الضالة.. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريباً

واصلت اللجنة المشكلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بقنا، برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة، أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى "شلتر" للكلاب الضالة بمدينة قنا.



ووجه السكرتير العام لمحافظة، بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.



قنا تستعرض تراثها الحرفي في مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

شاركت محافظة قنا، بجناح متميز في الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه محافظة بني سويف تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية..من مصر إلى العالم" خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، في إطار أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويهدف المهرجان، الذي يُقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن يكون منصة لتبادل الخبرات وتوطين الصناعات التحويلية، وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا

كشف تقرير للطب الشرعي بقنا، حقيقة واقعة ادعاء أب بالتعدي على نجلته الصغيرة داخل حضانة تقع بنطاق مدينة قنا، بعدما جرى تداول قصتها على مدار الأيام الماضية.

وأوضحت بيانات التقرير الطبي، بأن الطفلة لم يثبت وجود تعد عليها وهي بكر من الوجهة الطبية الشرعية، وأن ما بها من خدوش بتاريخ مخالف لتاريخ الواقعة.



