إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بنجع حمادى

أصيب شقيقان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام قرية الشعانية، التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الزراعى الشرقى، أمام قرية الشعانية، نتج عنه إصابة شخصين.

بالانتقال والفحص تبين إصابة هشام عبدالحميد سيف النصر وشقيقه طلعت، عقب انقلاب سيارتهم الملاكى بالطريق الزراعى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.