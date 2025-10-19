رئيس جامعة قنا يستقبل وفد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا ، وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لكلية العلوم لتقييم واعتماد عدد من برامجها الأكاديمية.

ورحّب رئيس جامعة قنا، بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص الجامعة على استيفاء معايير الجودة والاعتماد البرامجى، بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم.

وأشار عكاوي، إلى ما تم اتخاذه من خطوات تطويرية لدعم العملية التعليمية ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية بالجامعة، حيث تتبنى الجامعة رؤية واضحة تقوم على رفع كفاءة البرامج الأكاديمية وتطبيق معايير الاعتماد القومي بما يحقق التميز المؤسسي، ويضمن إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولى.

كما ثمّن رئيس جامعة قنا، الجهود المبذولة من كلية العلوم وفريق العمل المسئول عن ملف الجودة، مؤكداً استمرار دعم إدارة الجامعة لكل الكليات الساعية للحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي.

وزار أعضاء اللجنة، كلية العلوم بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، وفريق عمل الجودة بالكلية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس، حيث تفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمعامل البحثية والمختبرات والمرافق الأكاديمية، وجرى الإطلاع على وثائق الجودة وخطط التطوير وآليات تنفيذ متطلبات الاعتماد.



