توك شو

بشعار صُنع في قنا.. شباب يُدشّنون مبادرة بازاري لإحياء الحرف التراثية

جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أطلق مجموعة من شباب محافظة قنا مبادرة جديدة تحت اسم «بازاري»، بهدف إحياء الصناعات التراثية والحرف اليدوية المنتشرة في المجتمع القناوي، وذلك في محاولة للحفاظ على الحرف القديمة، وتشجيع العاملين بها، وتسليط الضوء على قيمتها الثقافية والاقتصادية وفقا لما نقلته قناة الأولي المصرية.

تعزيز فرص التسويق والتمكين الاقتصادي

وتهدف المبادرة إلى دعم الحرفيين وصغار المنتجين، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهم، خاصة تلك التي تحظى بإقبال من الزائرين والسائحين، لما تتميز به من طابع محلي أصيل وخامات طبيعية تعكس هوية قنا.

منتجات متنوعة تعكس تراث قنا

ضم معرض «بازاري» تشكيلة واسعة من المنتجات، منها:

الشموع الطبيعية والزيوت العطرية

أعمال الكونكريت والريزن

الأشغال الخشبية

الشوكولاتة المحلية

الشنط المصنوعة من الخرز

مستلزمات الأفراح اليدوية

الملابس المصممة يدويًا بروح تراثية مع لمسة عصرية

إقامة المعرض وإقبال جماهيري

أقيم المعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من مختلف مراكز المحافظة، وسط إقبال جماهيري ملحوظ من المهتمين بالتراث والصناعات المحلية.

المهندس محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، أكد أهمية المبادرات الشبابية في دعم العمل الحر والتسويق المحلي.

مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، أشاد بدور المبادرة في تمكين المرأة الحرفية ودعم الأسر المنتجة.

حسن القط، وكيل وزارة التموين، شدد على أهمية التوسع في مثل هذه المعارض لتعزيز الاقتصاد المحلي.

خطط مستقبلية للتوسع

قالت أنوار مطاوع، منسقة المبادرة، إن "بازاري" يهدف إلى توفير منصة دائمة للمبدعين والحرفيين، وتحويل الخامات المحلية إلى منتجات قادرة على المنافسة. وأضافت أن هناك خطة لتنظيم بازارات موسمية ومعارض دائمة في مختلف مراكز المحافظة لضمان استدامة المشروع وزيادة العائد الاقتصادي.

تعكس مبادرة «بازاري» رغبة حقيقية لدى شباب قنا في الحفاظ على تراثهم الثقافي، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام يعزز من فرص التشغيل والدخل، ويؤكد على أن الصناعات اليدوية ما زالت تملك القدرة على المنافسة والتميز.

إحياء الصناعات التراثية شباب محافظة قنا م بازاري

