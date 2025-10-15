قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
أخبار البلد

الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث

المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني
المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني
أ ش أ

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني اليوم /الأربعاء/، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات الحدودية قام بتمويل 2259 مشروعا للحرف اليدوية بحوالي 86 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2014 - 2025، وذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية ما يخلق فرص للعمل وتنمية للمحافظات الحدودية.


وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" - "إن جهود الجهاز تمثلت في البحث عن الفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتنفيذ عملية ربط ما بين الجهاز والوزارة خاصة فيما يتعلق بمنح الرخص".. لافتا إلى أن عدد الرخص التي تم منحها في المحافظات الحدودية بلغ 14 ألف رخصة مؤقتة، و12 ألف رخصة نهائية.


وأضاف أن الجهاز يتعاون مع وزارة الاستثمار لعمل منظومة للربط الإلكتروني لإصدار التراخيص بالعمل مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد.


وأشار إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في هذه المشروعات التي تم تمويلها، وهذا ما ظهر جليا خلال معرض (تراثنا) الذي أقيم العام الحالي وشهد مشاركة 60 عارضا، 58% منهم من السيدات ما يدعم دور المرأة في المناطق الحدودية. 


وأوضح أن الجهاز قام بتمويل أكثر من 128 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في المحافظات الحدودية بإجمالي 4.9 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2014-2025 وهو ما وفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل.
 

المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات المحافظات الحدودية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية

