الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني اليوم /الأربعاء/، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات الحدودية قام بتمويل 2259 مشروعا للحرف اليدوية بحوالي 86 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2014 - 2025، وذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية ما يخلق فرص للعمل وتنمية للمحافظات الحدودية.



وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" - "إن جهود الجهاز تمثلت في البحث عن الفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتنفيذ عملية ربط ما بين الجهاز والوزارة خاصة فيما يتعلق بمنح الرخص".. لافتا إلى أن عدد الرخص التي تم منحها في المحافظات الحدودية بلغ 14 ألف رخصة مؤقتة، و12 ألف رخصة نهائية.



وأضاف أن الجهاز يتعاون مع وزارة الاستثمار لعمل منظومة للربط الإلكتروني لإصدار التراخيص بالعمل مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد.



وأشار إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في هذه المشروعات التي تم تمويلها، وهذا ما ظهر جليا خلال معرض (تراثنا) الذي أقيم العام الحالي وشهد مشاركة 60 عارضا، 58% منهم من السيدات ما يدعم دور المرأة في المناطق الحدودية.



وأوضح أن الجهاز قام بتمويل أكثر من 128 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في المحافظات الحدودية بإجمالي 4.9 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2014-2025 وهو ما وفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل.

