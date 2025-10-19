قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
حوادث

بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا

محكمة
محكمة

كشف تقرير للطب الشرعي بقنا، حقيقة واقعة ادعاء أب بالتعدي على نجلته الصغيرة داخل حضانة تقع بنطاق مدينة قنا، بعدما جرى تداول قصتها على مدار الأيام الماضية.

وأوضحت بيانات التقرير الطبي، بأن الطفلة لم يثبت وجود تعد عليها وهي بكر من الوجهة الطبية الشرعية، وأن ما بها من خدوش بتاريخ مخالف لتاريخ الواقعة.

وكان والد طفلة بإحدى دور الحضانة بمدينة قنا، تقدم ببلاغ يفيد حدوث اعتداء على طفلته داخل الحضانة، مطالبا بالتحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحضانة.

فيما تفاعل الكثير من المواطنين مع الواقعة، مع مطالبات بسرعة إغلاق الحضانة المذكورة فى البلاغ، وتقديم المسئولين عنها للتحقيق.

وفى سباق آخر أشارت الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا، إلى أن دار الحضانة محل الواقعة غير مرخصة، وصادر بحقها عدة قرارات غلق لمخالفتها للضوابط القانونية المنظمة لعمل دور الحضانات.

قنا التقرير الطبى حماية الطفل

