بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا

كشف تقرير للطب الشرعي بقنا، حقيقة واقعة ادعاء أب بالتعدي على نجلته الصغيرة داخل حضانة تقع بنطاق مدينة قنا، بعدما جرى تداول قصتها على مدار الأيام الماضية.

وأوضحت بيانات التقرير الطبي، بأن الطفلة لم يثبت وجود تعد عليها وهي بكر من الوجهة الطبية الشرعية، وأن ما بها من خدوش بتاريخ مخالف لتاريخ الواقعة.

وكان والد طفلة بإحدى دور الحضانة بمدينة قنا، تقدم ببلاغ يفيد حدوث اعتداء على طفلته داخل الحضانة، مطالبا بالتحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحضانة.

فيما تفاعل الكثير من المواطنين مع الواقعة، مع مطالبات بسرعة إغلاق الحضانة المذكورة فى البلاغ، وتقديم المسئولين عنها للتحقيق.

وفى سباق آخر أشارت الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا، إلى أن دار الحضانة محل الواقعة غير مرخصة، وصادر بحقها عدة قرارات غلق لمخالفتها للضوابط القانونية المنظمة لعمل دور الحضانات.