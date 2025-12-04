قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اتحاد الطلاب العرب يهنئون مستشارة شيخ الأزهر بحصولها على الدكتوراه

جانب من تهنئة مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين بحصولها على الدكتوراه
جانب من تهنئة مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين بحصولها على الدكتوراه
إيمان طلعت

استقبلت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفدًا من اتحاد الطلاب العرب، الذين حرصوا على تهنئتها بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

ورحّبت الدكتورة نهلة الصعيدي بالوفد الطلابي، معربةً عن تقديرها العميق لهذه اللفتة الطيبة، ومؤكدةً أن دعم الطلاب ونجاحهم يظلّ في مقدمة أولويات المركز.

 وأضافت أن أبواب المركز مفتوحة دائمًا أمام الطلاب للاستماع إلى مقترحاتهم، ومساعدتهم في تجاوز ما يواجهونه من صعوبات، وأن الاهتمام بشؤونهم يمثل محورًا أساسيًا في تطوير تجربة الطالب الوافد داخل الأزهر الشريف.

كما أعرب وفد اتحاد الطلاب العرب عن خالص شكرهم للدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر على دعمها المستمر لهم، وتذليلها للصعوبات التي تواجههم، مؤكدين أنها نموذج يحتذى به في العمل والإخلاص، والجد والاجتهاد في العمل.

حفل تكريم الوافدين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، في كلمتها خلال حفل تكريم الطلاب الوافدين خريجي المرحلة الثانوية والإعدادية والمتفوقين في المراحل التعليمية كافة، بمعاهد البعوث الإسلامية، الذي أقيم بحضور عدد من قيادات الأزهر والعلماء والأساتذة: إن يوم تكريم طلاب معاهد البعوث الإسلامية يمثل لحظة فخر واعتزاز، تقطف فيها ثمار الجهد والمثابرة، مشيدة بما حققه الطلاب الوافدون من تميز في مسيرتهم التعليمية بالأزهر الشريف، ومؤكدة أن هذا التخرج ليس نهاية المطاف، بل بداية طريق جديد نحو مرحلة التعليم الجامعي والتعمق في ميادين الفكر والبحث والعلم.

وأكدت د. نهلة الصعيدي، أن العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة، مشيرة إلى أن الإسلام جعل طلب العلم عبادة لا تنقطع، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وقل رب زدني علما﴾.

وأضافت أن معاهد البعوث الإسلامية تمثل ميدانا تتلاقى فيه الثقافات والقلوب من شتى الأوطان على مائدة القرآن والسنة، مؤكدة أن خريجي اليوم هم امتداد لعلماء الأزهر الذين حملوا رسالته إلى القارات، وأن عليهم أن يكونوا صورة مشرقة للأزهر في بلادهم، ولسانه في الميادين العلمية والفكرية، ودعاة سلام ورحمة في عالم يحتاج إلى الاعتدال والحكمة.

ودعت الصعيدي أبناء الأزهر الوافدين إلى مواصلة طلب العلم، والتحلي بالتواضع والأخلاق، وتوظيف ما تعلموه في خدمة الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وأن أثر المعرفة ينبغي أن يظهر في السلوك والمعاملة والصدق والأمانة.

واختتمت كلمتها بتهنئة الخريجين، قائلة: "افرحوا اليوم بتخرجكم، ولكن اجعلوا فرحكم الأكبر بلقاء الله بعلم نافع وعمل صالح؛ فأنتم سفراء النور وحملة رسالة الأزهر إلى العالم."

نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب شيخ الأزهر اتحاد الطلاب العرب إدارة الأعما

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

