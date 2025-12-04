قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

"الأعلى للشئون الإسلامية" يعقد حلقة نقاشية جديدة للطلاب الوافدين

حلقة نقاشية جديدة للطلاب الوافدين ضمن "صحح مفاهيمك"
حلقة نقاشية جديدة للطلاب الوافدين ضمن "صحح مفاهيمك"
شيماء جمال

نظم المجلس ثاني الحلقات النقاشية بمشاركة نخبة من الطلاب الوافدين المقيدين على منحته والدارسين بجامعة الأزهر الشريف من إحدى وعشرين دولة برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مبادرة "صحح مفاهيمك"
 

شهدت الفعالية حضور الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، باحث بمركز السيرة والسنة.

تحدث الدكتور عبد الفتاح جمعة في بداية اللقاء  مرحبا بالطلاب الوافدين الحاضرين، مشيرًا إلى "مبادرة صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، ومؤكدا أن احترام كبار السّن خلُق رفيعٌ دلّت عليه شريعة الإسلام، فرفعت من قدرهم، وجعلت توقيرهم من تعظيم الله، فهم خزائن خبرة وحكمة، يحملون في ملامحهم أثر السنين، وفي قلوبهم دعاء لا يُرد، والبرُ بهم والتلطّف في معاملتهم سبيل يتقرب به العبد إلى ربه لقوله ﷺ: "إنَّ من إجلالِ اللَّهِ إِكرام ذي الشَّيبةِ المسلمِ".

وبدوره أكد الدكتور أيمن أن من جميل الوفاء أن نردّ لكبار السن جزءًا من صنيعهم لنا يوم كانوا سندًا لنا في ضعفنا، فإكرامُ الكبير إعلاء لقيم الإنسانية ولروح المجتمع الراقي.

وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعًا من الطلاب الوافدين، كما قدّم بعضهم مداخلاتٍ ثرية، مؤكدين أن احترام كبار السن قيمة دينية وأخلاقية وإنسانية.

وتأتي هذه الفعالية استمرارا لجهوده الدولية ودوره الريادي، وفي إطار تنفيذ برامج توعوية هادفة تعزز رؤية المجلس في نشر الفكر الوسطي، ورعاية الطلاب الوافدين، ومواجهة التحديات والظواهر السلبية بروحٍ علميةٍ واعيةٍ ومسؤولة، وهو ما ترسخه مبادرة صحح مفاهيمك في المجتمع المصري.

