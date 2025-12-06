قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلات تواجه أخطارالسيول.. فيضانات مفاجئة تجتاح جنوب إسرائيل| صور
متعة البريميرليج.. أستون فيلا يهزم آرسنال 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
أخبار البلد

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: خدمات موسّعة لكبار السن وذوي الهمم في المحطات والقطارات

حمادة خطاب

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وحرصًا على توفير تجربة سفر آمنة ومريحة لهذه الفئات داخل المحطات وعلى متن القطارات.

الشبابيك المخصصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات

خصصت الهيئة عددًا من الشبابيك المخصصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات الرئيسية لتقليل فترات الانتظار، مع تنفيذ برامج توعية للعاملين حول أسس التعامل مع كبار السن وذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم المختلفة. كما وفرت الهيئة عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات، إلى جانب وضع مكاتب خدمة العملاء في المداخل لضمان تقديم الدعم اللازم حتى استكمال إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

ورفعت الهيئة جودة الخدمة على متن القطارات من خلال تخصيص أربعة مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، مع وضع إرشادات واضحة بذلك، إلى جانب تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعّال مع الصم والبكم، فضلًا عن إصدار دليل إرشادي للعاملين حول كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

وفي سياق تحسين البنية التحتية، تم تجهيز وحدات قطار “تالجو” الفاخرة بمنحدرات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، كما جُهزت العربة رقم 6 في كل قطار بدورات مياه مهيأة بالكامل.

وتطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توفر الهيئة تخفيضًا بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تتيح الهيئة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ 15 يومًا عبر منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة والجامعات والهيئات المختلفة ووكلاء البيع، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، بما يتيح مرونة أكبر للمسافرين ويخفف الضغط على شبابيك التذاكر.

السكة الحديد قطارات كبار السن

