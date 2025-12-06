بتكلفة 30 مليون جنيه.. البدء في رصف شوارع دسوق بكفر الشيخ| صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق والشوارع بمدينة دسوق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل عدة شوارع رئيسة وفرعية منها عمر أبو العز (السلخانة)، المحرقة، قويطة، عبدالعزيز، أيوب، والشرقاوي، بتكلفة 30 مليون جنيه، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق.

شملت الأعمال تجريف وتمهيد طريق عمر أبو العز (السلخانة) بطول 1000 متر وعرض 20 مترًا، مع مراجعة وتطوير البنية التحتية الشاملة التي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خطوط الغاز الطبيعي، أعمدة وكابلات الكهرباء، خدمات الاتصالات، الأرصفة والممشى المخصص للمشاة، بالإضافة إلى تركيب صفايات مياه الأمطار.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية أثناء تنفيذ كافة الأعمال، لضمان جودة التنفيذ وتطوير الخدمات.