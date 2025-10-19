قنا تستعرض تراثها الحرفي في مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

شاركت محافظة قنا، بجناح متميز في الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه محافظة بني سويف تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية..من مصر إلى العالم" خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، في إطار أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويهدف المهرجان، الذي يُقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن يكون منصة لتبادل الخبرات وتوطين الصناعات التحويلية، وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد.



ولم تقتصر مشاركة محافظة قنا على المنتجات المرتبطة بالنباتات فقط، بل أبرزت المحافظة أهم تكتلاتها الاقتصادية والحرفية ذات الشهرة الواسعة، حيث تم عرض منتجات الفركة النقادية وهي النسيج اليدوي التراثى الذي تشتهر به مدينة نقادة، والفخار القناوي الذي يعكس عراقة الصناعات اليدوية في المحافظة، بالإضافة إلى العسل الأسود الذى يعتبر من أهم الصناعات الغذائية التي تشتهر بها مراكز نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت في قنا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود محافظة قنا لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية، وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر، والارتقاء بجودة منتجاتها لتتوافق مع المعايير العالمية.

ولاقى جناح قنا، إقبالا من الزوار والمشاركين في المهرجان، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع النباتات الطبية والعطرية وتعزيز جودة المنتجات المصرية.