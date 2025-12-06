سكك حديد مصر تسير الرحلة (36) قطارات للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، بتسيير الرحلة رقم (36) من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين والتي تحمل علي متنها (1028) راكبًا الي اسوان تمهيدا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة ، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع (34544) راكبًا تم نقلهم بالقطارات التابعة للهيئة.

هذا ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقا لإجراءات التشغيل المقررة .

تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة

وتؤكد الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم ، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتوفير كافة الامكانيات اللوجيستية لدعم مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.