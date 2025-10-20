نسرين طافش تتألق بفستان زهري أنيق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية ناعمة خطفت الأنظار.

وارتدت نسرين فستانًا طويلًا مزينًا بنقوش الزهور باللونين الوردي والأبيض، ونسّقته مع حقيبة يد وردية وحذاء أبيض بكعب مريح، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والبساطة في الوقت نفسه.

وجلسَت الفنانة على أرجوحة حديدية تتوسط خلفية مليئة بالورود والنباتات الخضراء، لتكمل أجواء الصورة التي اتسمت بالرومانسية والهدوء، ونالت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وتناسق إطلالتها.

وسبق أن كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.

وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: "أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يغير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي".

وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: "ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء".