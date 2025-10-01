قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
فن وثقافة

اختيار نسرين طافش ضمن قائمة أجمل وجه في العام لعام 2025

نسرين طافش
نسرين طافش
قسم الفن

وقع الاختيار على الفنانة  نسرين طافش، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، التي يصدرها الموقع العالمي الشهير TC Candler والمتخصص في رصد وتقييم الجمال حول العالم، حيث تم اختيار نسرين بعد تصويت واسع من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ترشيحات لجنة متخصصة من الموقع.

وجاء دخول  نسرين طافش قائمة أجمل وجه في العالم، بعدما لفتت الأنظار بجمالها الطبيعي وتواجدها القوى على المستوى العملي في الدراما العربية بأعمالها الفنية المتنوعة، لتدخل القائمة التي تضم عدداً من أبرز نجوم الفن والموضة حول العالم، وتعد واحدة من أكثر التصنيفات شهرة ومتابعة على المستوى الدولي، حيث يُعلن عنها سنوياً وتحقق تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العام يمثل المرة الثالثة التي تُدرج فيها نسرين طافش ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم"، كما سبق أن نالت النجمة السورية لقب ثالث أجمل امرأة مسلمة في العالم في تصنيف لموقع  illGap News البرياطاني عام 2022 لتؤكد بذلك مكانتها بين أجمل وأبرز النجمات على الساحة العربية.

يذكر أن نسرين طافش عادت إلى الغناء في صيف هذا العام، بأغنية "روقان" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً لافتا وتفاعلاً جماهيراً على السوشيال ميديا، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسى، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالى.

نجاح أغنية "روقان" يعزز من حضور نسرين طافش كفنانة متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والغناء، وتواصل تقديم أعمال متنوعة للجمهور العربى، حيث سجلت الأغنية عودتها إلى عالم الغناء بعد سنوات من التركيز على التمثيل حيث كان آخر ألبوماتها "الحلوة" قد صدر عام 2019 وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحاً لافتاً.

نسرين طافش أعمال نسرين طافش أجمل وجه نسائي

