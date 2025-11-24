البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، التي بدأت أعمال المرحلة الثانية منها اليوم وتستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء.

وتوجه قداسته إلى لجنة مدرسة الشهيد امتياز كامل بالعباسية، حيث أدى الواجب الانتخابي.

وعقب الإدلاء بصوته، تحدث قداسة البابا إلى عدد من الصحفيين والقنوات التليفزيونية مؤكدًا أن البرلمان المقبل يحتاج إلى وجوه قادرة على خدمة المجتمع بضمير حي، والتعبير عن احتياجات المواطنين بصدق، والعمل على دعم الدولة في مسيرتها التنموية.

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل مسؤولية تُسهم في رسم مستقبل أفضل للوطن."

ووجّه رسالة للناخبين بضرورة حسن اختيار المرشح، لافتًا إلى أن المعايير الأخلاقية والإنسانية والمهنية يجب أن تكون هي الأساس.

واستكمل: "المواصفات المطلوبة في المرشح ليست أمورًا معقدة، لكنها جوهرية. يجب أن يكون إنسانًا لديه باع في المعرفة والخبرة. والمرشح الجيد هو من يقدم صورة حضارية لمصر، ويستطيع أن يمثلها بشكل مشرف أمام الجميع."

واختتم قائلاً: "اختاروا الإنسان الأمين والكفء".