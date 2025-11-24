تفاصيل واقعة التهجم على إحدى لجان المنوفية

كشف مصدر مسئول تفاصيل واقعة التهجم على إحدى اللجان الانتخابية في المنوفية، بشأن ما تم تداوله بقيام النائب (هـ.خ) بمحاولة فرض السيطرة على إحدى اللجان الانتخابية، وترهيب المستشارة رئيسة اللجنة أثناء أداء عملها، والتصوير داخل اللجنة بالمخالفة للقانون.

وأوضح أنه أثناء محاولته التصوير داخل اللجنة، قام أفراد الأمن المكلفون بالتأمين بطلب الامتناع عن ذلك وفقًا لضوابط العملية الانتخابية، إلا أنه رفض الانصياع للتعليمات واستمر في التصوير في محاولة واضحة للضغط على مسؤولي اللجنة.

وقد قامت المستشارة رئيسة اللجنة بإخطار النائب بأنها ستتخذ الإجراء القانوني وتحرّر مذكرة بالواقعة، فما كان منه إلا أن افتعل مشهدًا دراميًا بتمزيق بدلته وتصوير فيديو بغرض التأثير والترهيب وخلق رواية مصطنعة للأحداث.

وعلى الفور قامت المستشارة رئيسة اللجنة بإعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة موثّقة بما جرى، وتم عرضها رسميًا على المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة المنوفية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونؤكد أن اللجان الانتخابية تخضع لإشراف قضائي كامل، وأن أي محاولة للضغط على رؤساء اللجان أو التأثير عليهم تُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة تتعامل مع الواقعة بكل حزم وشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وهيبتها.