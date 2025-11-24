قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا

ترامب و زيلينسكي
ترامب و زيلينسكي
فرناس حفظي

مع انطلاق المحادثات الحاسمة في جنيف بين ممثلي واشنطن وكييف لبحث "خطة ترامب ذات الـ28 بندا" لإنهاء حرب أوكرانيا  وهي خطة تُتهم بأنها تفرض عمليا استسلاما أوكرانيا، اشتعل التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


فبعد ساعات من منشور لاذع نشره ترامب على "تروث سوشيال" اتّهم فيه القيادة الأوكرانية بـ"انعدام التقدير"، سارع زيلينسكي إلى الرد عبر منصة X: "أوكرانيا تشكر الولايات المتحدة، وكل قلب أمريكي، وخاصة الرئيس ترامب، على المساعدة التي بدأت بصواريخ جافلين وأنقذت أرواحًا أوكرانية".


تبادل الرسائل هذا جاء في لحظة حساسة للغاية، مع دخول الحرب  الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عامها الرابع في فبراير المقبل.


 خطة ترامب: تنازلات كبرى وضغوط أمريكية


الخطة التي صاغها فريق ترامب بالتنسيق مع ممثلين روس، أثارت غضبًا واسعًا في كييف والعواصم الأوروبية. فبحسب التسريبات، تطالب أوكرانيا بالتخلي عن 19% من أراضيها، بما يشمل:
شبه جزيرة القرم
دونيتسك ولوغانسك
أجزاء من خيرسون وزابوريجيا


كما تلزم كييف بعدم الانضمام إلى الناتو، وتخفيض الجيش إلى 600 ألف جندي، وإعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف دولي، إضافة إلى رفع العقوبات عن روسيا وعودتها إلى مجموعة الثماني.
مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون عبّروا عن خشية حقيقية من أن تربط واشنطن استمرار مساعداتها العسكرية بقبول كييف بهذه البنود.


 أجواء متوترة… وتفاؤل أمريكي


ورغم التوتر الذي أثاره منشور ترامب قبيل المحادثات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق "تقدم هائل" خلال جلسات جنيف، مشيرًا إلى تقارب كبير بين واشنطن وكييف حول عدد من النقاط، مع بقاء الخلافات الجوهرية قيد البحث.
ورغم أن ترامب طلب من كييف تقديم ردها النهائي على الخطة بحلول الخميس، أوضح روبيو أن الموعد مرن، قائلاً: "سواء كان الخميس أو الجمعة أو الأسبوع المقبل… المهم الوصول إلى اتفاق سريعًا، لأن الناس يموتون".


أوروبا تتحرك: اقتراح مضاد "أقل قسوة"


بالتزامن، كشفت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن اقتراح بديل يستند إلى خطة ترامب لكنه يخفف شروطها الأساسية. أبرز ما ورد فيه:
بدء المفاوضات على أساس خطوط التماس الحالية، من دون انسحاب أوكراني مسبق من مواقعها في دونباس.


السماح لكييف بجيش قوامه 800 ألف جندي في زمن السلم، بدل 600 ألف في الخطة الأمريكية.

منح أوكرانيا ضمانات أمنية شبيهة بـ"المادة 5" في ميثاق الناتو.


الاعتراف بأن انضمام أوكرانيا للناتو يتطلب إجماعًا غير متوفر حاليًا، من دون صياغة تمنع انضمامها تمامًا.


دعم رفع العقوبات عن روسيا وعودتها إلى مجموعة الثماني في حال التوصل إلى اتفاق سلام.


وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين 

 على أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم زرع "بذور الحرب المقبلة"، مؤكدة أن لأوكرانيا الحق الكامل في اختيار مصيرها.

جنيف واشنطن خطة ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد