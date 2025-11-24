سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية

شهد شارع جمال عبد الناصر، بعد شارع محمد نجيب، حادثًا مفاجئًا اليوم، بعد سقوط شرفتي أحد العقارات السكنية، ما أدى إلى تضرر 3 سيارات كانت متوقفة أسفل المبنى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث لفحص حالة العقار والتأكد من سلامته الإنشائية، كما تم رفع الآثار الناتجة عن سقوط الشرفات، دون ورود أي إصابات بشرية حتى الآن.

وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب انهيار الشرفتين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والمارة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيات.