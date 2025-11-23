قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع لـ الطقس غدا الاثنين، أن يشهد وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية تغزر على السواحل ومدن البحر الأحمر

بحسب هيئة الأرصاد، فإن فرص الأمطار تكون متوسطة ورعدية خلال الطقس غدا، قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على (حلايب وشلاتين- مرسى علم).

يشهد الطقس غدا، أيضا فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة صباحاً قد تكون متوسطة ورعدية أحيان مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد. 

فيما يشهد الطقس غدا، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ومتوقع أن تسجل الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 27 درجة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من سحب رعدية بنسبة حدوث (30 ٪ تقريبا)، يصاحبها نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ضربات برق رعدية على هذه المناطق

يصاحب ذلك أيضًا ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، ويبقى التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة خلال الطقس غدا، لحد الضباب و تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من غدا الاثنين، سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اعتبارا من الغد، يشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أجواء خريفية مائلة للبرودة 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق هي الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث يكون هناك نشاط شبورة مائية من الثانية بعد منتصف الليل، حتى العاشرة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

درجات الحرارة غدا

يشهد الطقس غدا، الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

الطقس حالة الطقس الطقس غدا الطقس في مصر درجات الحرارة غدا

