خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو طريف يجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس فيلمهما الجديد «خلى بالك على نفسك».

وظهرت ياسمين بلقطات عفوية مع السقا فى الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «خلى بالك على نفسك».

وأعاد السقا نشر الفيديو عبر حسابه، موجها لها تعليقا خفيف الظل قال فيه: «الكلام على إيه؟.. بس خلى بالك من نفسك».

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان،، والعمل من تأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التونى، ويواصل حاليا تصوير فريق العمل.