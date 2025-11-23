بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

أثار أحمد السقا موجة من التساؤلات فتح باب الجدل حول علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا في لقاء إعلامي.

حديث أحمد السقا التي أدلى بها لبرنامج "تابوو" مع الإعلامي نزار الفارس، جعلت الجمهور على السوشيال ميديا يتساءل عن إمكانية عودته لطليقته الإعلامية مها الصغير.

وتحدث أحمد السقا عن إمكانية عودته لطليقته مها الصغير مجددا، قائلا: "الله أعلم دا في علم الغيب معرفش، أنا من النوع المتسامح على طول أنا مبكرهش كلمة الكره مش موجودة في القاموس بتاعي ممكن أتجنب لكن مكرهش لأن الكره كلمة غليظة جدا.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/reel/2360080757756644