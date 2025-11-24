أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل جديدة عن مسلسله الجديد "ولد بنت شايب"، مشيرا إلى أن هذا العمل شهد تعاونه الفني الأول مع ابنته المخرجة "زينة عبد الباقي.



واضاف أشرف عبدالباقي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، أن مشروع المسلسل كان مؤجلاً لفترة طويلة، وعندما قررت جهة الإنتاج إحياءه مجدداً، تغير طاقم العمل بالكامل.

وتابع أنه فوجئ بترشيح الشركة المنتجة لابنته "زينة" لتولي مهمة الإخراج بعد إعجابهم بفيلمها "مين يصدق"، مشدداً على أنه يتبع مبدأ ثابتاً بعدم ترشيح ابنته في أي عمل، وأنه يترك الأمر لكفاءتها وللجهات المنتجة.

