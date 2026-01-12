مدرب كوت ديفوار عن فوز مصر : لا يجيدون سوى الشكوى .. وأهدافهم حماقة منا

علق المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار إيميرسي فاي علي الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2025 على يد منتخب مصر.

قال مدرب كوت ديفوار عن فوز منتخب مصر:

أنا أعرفهم منذ عام 2006 لا يجيدون سوى الشكوى .. هنيئا لهم إذا وقع الحكام في فخ أسلوب لعبهم ونحن لا يمكننا السيطرة على هذا النوع من الأمور.

أضاف مدرب كوت ديفوار: المحبط أننا كنا نعرف أنهم لن يلعبوا وسيقفون في الخلف ويدافعون ويلعبون على الهجمة المرتدة.

جميع أهدافهم جاءت من حماقة مننا و عدم التركيز و هذا أصعب ما في الأمر.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء القادم فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.