أمير هشام لـ مدرب كوت ديفوار : الله يكون في عونه اتعقد مننا

رد الإعلامي امير هشام على تصريحات مدرب كوت ديفوار ايمرس فاي بعد فوز منتخب مصر على الأفيال في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي إكس : الله يكون في عونه والله، الراجل ده اتعقد رسمي مننا مافيش مرة لاعب فيها منتخب مصر إلا ولازم يخسر سواء كان لاعب او مدرب او حتى مشجع.. معلش امسك دموعك بس.

أكد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن أداء المنتخب المصري في مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى معرفته الجيدة بأسلوب الفراعنة منذ سنوات طويلة.



وقال فاي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام مصر بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بمدينة أكادير: «أعرف المنتخب المصري منذ عام 2006، وهم دائمًا يلعبون بنفس الطريقة، لديهم خبرة كبيرة في استغلال التفاصيل، والاعتراض، والسقوط أرضًا، والتمثيل، ويجيدون ذلك تمامًا. إذا نجحوا في التأثير على الحكام فذلك أمر لا يمكننا التحكم فيه».



وأضاف مدرب كوت ديفوار: «كنا ندرك مسبقًا أنهم سيلجأون للتراجع الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة مع السقوط المتكرر، لكن المحبط حقًا أننا استقبلنا أهدافًا سهلة بسبب نقص التركيز، وعدم اعتيادنا على مواجهة هذا النوع من الأساليب».



وجاءت تصريحات فاي بعد خروج منتخب كوت ديفوار من البطولة القارية، وفشله في الدفاع عن لقبه الذي توج به على أرضه في نسخة 2024، إثر الخسارة أمام منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الإفريقية.