قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام لـ مدرب كوت ديفوار : الله يكون في عونه اتعقد مننا

مدرب الكوتديفوار
مدرب الكوتديفوار
منار نور   -  
باسنتي ناجي

رد الإعلامي امير هشام على تصريحات مدرب كوت ديفوار ايمرس فاي بعد فوز منتخب مصر على الأفيال في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي إكس : الله يكون في عونه والله، الراجل ده اتعقد رسمي مننا مافيش مرة لاعب فيها منتخب مصر إلا ولازم يخسر سواء كان لاعب او مدرب او حتى مشجع.. معلش امسك دموعك بس.

أكد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن أداء المنتخب المصري في مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى معرفته الجيدة بأسلوب الفراعنة منذ سنوات طويلة.


وقال فاي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام مصر بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بمدينة أكادير: «أعرف المنتخب المصري منذ عام 2006، وهم دائمًا يلعبون بنفس الطريقة، لديهم خبرة كبيرة في استغلال التفاصيل، والاعتراض، والسقوط أرضًا، والتمثيل، ويجيدون ذلك تمامًا. إذا نجحوا في التأثير على الحكام فذلك أمر لا يمكننا التحكم فيه».


وأضاف مدرب كوت ديفوار: «كنا ندرك مسبقًا أنهم سيلجأون للتراجع الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة مع السقوط المتكرر، لكن المحبط حقًا أننا استقبلنا أهدافًا سهلة بسبب نقص التركيز، وعدم اعتيادنا على مواجهة هذا النوع من الأساليب».


وجاءت تصريحات فاي بعد خروج منتخب كوت ديفوار من البطولة القارية، وفشله في الدفاع عن لقبه الذي توج به على أرضه في نسخة 2024، إثر الخسارة أمام منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الإفريقية.

الكوت ديفوار امير هشام مدرب الكوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد