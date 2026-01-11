زلزال الفراعنة يطيح بكوت ديفوار.. وترامب يخطف الأضواء| تفاصيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "ترندي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية ويقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، أبرز التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات، من السياسة والاقتصاد إلى الفن والمجتمع.

افتتحت الحلقة باستعراض أبرز الأحداث الرياضية، حيث تصدر المنتخب المصري المشهد بفوزه الكبير على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليقصي حامل اللقب ويهدي مصر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ولحظة تسجيل الهدف الأخير شهدت مشهداً مؤثراً، حيث احتفل اللاعبون والجهاز الفني حاملين القميص رقم 12 تضامناً مع محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

روح الرياضة العالية

كما سلطت الحلقة الضوء على روح الرياضة العالية، من خلال تصرف عمر مرموش الذي واسى لاعب كوت ديفوار أمدي ديالو بعد الإقصاء، ما نال إشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقابل، شهدت غرف ملابس منتخب نيجيريا احتفالات حماسية بعد الفوز على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، ما أبرز فرحة اللاعبين بالنصف النهائي.

ترامب يخطف الأضواء

على الصعيد الدولي، سلطت الحلقة الضوء على المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تصدر منصات التواصل بعد عفويته وإثارته للجدل، من أبرز لقطات المؤتمر، قراءة ترامب لملاحظة خاصة من وزير خارجيته علناً، وإلقاء نظرة على قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، ودعوة وسائل الإعلام لمشاهدتها، بالإضافة إلى التعليق على دبوس على صدره يحمل نسخة مصغرة منه، أطلق عليه اسم "ترامب السعيد".

كما تناولت الحلقة تصريحات ترامب حول الرغبة في إعادة شركات الطاقة للعمل في فنزويلا، وتحركاته بشأن جرينلاند، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لروسيا أو الصين بالسيطرة عليها، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.