تامر عبد الحميد: حسام حسن رد على المشككين أمام كوت ديفوار

تحدث تامر عبدالحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، والتأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن مباراة كوت ديفوار هي الأفضل بلا استثناء لحسام حسن مع المنتخب الوطني، والفراعنة قدموا مباراة تكتيكية على أعلى مستوى.

وأضاف، حسام حسن رد على كل المشككين وأرفع له القبعة والمنتخب قدم مباراة رائعة أمام كوت ديفوار وأستحق التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتابع دونجا، ياسر إبراهيم نجم البطولة مع المنتخب الوطني، وحسام عبدالمجيد قدم مباراة كبيرة للغاية أمام كوت ديفوار، وكذلك إمام عاشور الذي ساهم في هدفين للمنتخب المصري أمام "الأفيال".

وواصل، محللون الأداء مع المنتخب الوطني تفوقوا على أنفسهم في قراءة منتخب كوت ديفوار، وسعداء جدًا بالتأهل للمربع الذهبي والأداء.

وأكد، نفس الأداء والروح المنتخب أمام كوت ديفوار سيمنحنا الفوز أمام السنغال في المربع الذهبي، وأتمنى أن يخوض حسام حسن المباراة بنفس الطريقة التي واجهنها بها ساحل العاج.

واختتم، تفاجأت بأداء إمام عاشور أمام كوت ديفوار، وهذا هو الأداء الذي كنا ننتظره من اللاعب وهو همزة الوصل بين الخطوط داخل المنتخب الوطني.