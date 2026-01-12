الأمين العام للناتو: نحذر من تداعيات خطيرة إزاء انخراط روسيا والصين بمنطقة القطب الشمالي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الأمين العام للناتو، أنه يحذر من تداعيات خطيرة إزاء انخراط روسيا والصين بمنطقة القطب الشمالي.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول مستقبل جزيرة جرينلاند، مؤكدا أن واشنطن «لا تتحدث عن امتلاك مؤقت، بل عن الاستحواذ»، داعيا الإقليم إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، في خطوة أعادت إشعال التوترات الجيوسياسية في منطقة القطب الشمالي.

وفي خضم هذه التصريحات، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، إلى تعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات المتنامية» في القطب الشمالي، في إشارة إلى التحركات الروسية والصينية المتزايدة في المنطقة.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني خلال زيارة رسمية إلى أيسلندا، حيث أكد استعداد برلين لتقديم مساهمة أكبر في تعزيز الأمن العسكري في القطب الشمالي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى «إجابات صحيحة ومشتركة» ضمن إطار الناتو.



