موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشأن إجراءاتها ضد إحدى المدارس الدولية، وأيضا لتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة أون، إن الوزارة بصدد تنفيذ حملات تفتيش ورقابة دورية ومفاجئة على كافة المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه الإجراءات بهدف التأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، متابعا أن هذه الإجراءات تشمل التأكد من سلامة وتغطية كاميرات المراقبة لكافة أرجاء المدرسة، والتحقق من هوية العاملين ومتابعة دخولهم وخروجهم، فضلاً عن تفعيل إجراءات الكشف الدوري عن تعاطي المخدرات للعاملين بالمدارس.