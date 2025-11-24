ظهور صور لهاتف Motorola Moto G Stylus 2026 مع تغييرات تصميمية طفيفة

تواصل "موتورولا" تعزيز مكانتها في فئة الهواتف المتوسطة المزودة بقلم ذكي، حيث ظهرت مؤخرًا صور حية لهاتف Motorola Moto G Stylus 2026، مسربة من خلال إجراءات الشهادة الرسمية للجهاز.

ورغم أن الشركة لم تُعلن عن أي تفاصيل، فإن هذه الصور تمنحنا نظرة مبكرة على التصميم وتؤكد استمرار السلسلة التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي تدوين الملاحظات والمهام الإبداعية على الهواتف.

الحفاظ على الهوية: التصميم المألوف والمحدث

تُظهر الصور أن "موتورولا" اختارت التمسك بالهوية التصميمية لسلسلة Moto G Stylus، مع إدخال تعديلات طفيفة لتبدو أكثر عصرية. يحافظ الهاتف على شاشة مسطحة وواسعة، وهو أمر ضروري لدعم استخدام القلم بكفاءة.

وتتميز الواجهة الأمامية بإطارات نحيفة نسبيًا، مما يمنح الهاتف مظهرًا عصريًا. يبدو أن الشركة تدرك أن جمهور هذه الفئة يقدّر الشاشة الواسعة كأداة للإنتاجية.

جزيرة الكاميرا: ثلاثية العدسات بمظهر مدمج

على الجهة الخلفية، يكشف التصميم عن إعداد كاميرا ثلاثي موضوع داخل جزيرة مستطيلة الشكل، وهي مشابهة لتلك الموجودة في الجيل السابق، لكنها أكثر دمجًا وانسيابية.

تشير التسريبات إلى أن هذا التصميم الجديد يعكس محاولات "موتورولا" لترقية قدرات التصوير في السلسلة، لتواكب المنافسة المتزايدة في هذه الفئة. كما تشير بعض الصور إلى خيار بظهر من الجلد الصناعي بلون بيج، مما يضيف لمسة من الفخامة.

المواصفات المتوقعة: القلم الذكي هو الأساس

من المرجح أن تأتي التغييرات الأكبر في الأداء الداخلي للهاتف، مع توقعات بقدومه بمواصفات أقوى مقارنة بـ Moto G Stylus 2025. يتضمن ذلك ترقية محتملة للمعالج، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر، وتحسينات برمجية لقلم Stylus الذكي المدمج.

إن الموعد المعتاد لإطلاق السلسلة هو شهر مايو، ولذلك فإن ظهور هذه الصور في هذا التوقيت يؤكد أن الهاتف في المراحل النهائية من التطوير والاعتماد.

يُعد Moto G Stylus 2026 رهان "موتورولا" في توفير تجربة قلم ذكي بأسعار تنافسية.