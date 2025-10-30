موتورولا تكشف عن أول قائمة لأجهزتها المؤهلة لتحديث أندرويد 16

بدأت شركة موتورولا بطرح نظام أندرويد 16 في سبتمبر، قبل معظم منافسيها، ووسعت نطاق التحديث تدريجيًا ليشمل المزيد من الأجهزة منذ ذلك الحين.

يعد هاتف Moto G Stylus 5G (2025) هو أحدث هاتف من الشركة يحصل على تحديث أندرويد 16 المستقر، بينما يحصل هاتف Edge 50 على تحديث أندرويد 16 التجريبي.

تم رصد تحديث Android 16 المستقر لهاتف Moto G Stylus 5G (2025) يُطرح على أجهزة Total Wireless المقيدة بشبكة اتصالات، بإصدار البرنامج الثابت W1VA36.62-12 . يبلغ حجم التحديث حوالي 1.5 جيجابايت.



تحديث Android 16 لهاتف Moto G Stylus 5G (2025)

في حين يتلقى هاتف Moto G Stylus 2025 الآن تحديث Android 16، فإن إخوته، Moto G (2025) و Moto G Power (2025)، يستمتعون بالفعل بأحدث نظام تشغيل Android في الولايات المتحدة.

يحصل هاتف موتورولا إيدج 50 أيضًا على أحدث الميزات والتحسينات عبر تحديث أندرويد 16 التجريبي. يحمل التحديث إصدار البرنامج الثابت W1UW36H.69 ، ويبلغ حجمه حوالي 1.84 جيجابايت.

ووفقًا لموقع Ytechb، فإن برنامج أندرويد 16 التجريبي لهاتف إيدج 50 متاح حاليًا في البرازيل، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والهند.

بما أن أندرويد 16 تحديث رئيسي، فإن حجم الحزمة لا يتجاوز بضعة غيغابايت. لذا، تأكد من توفر مساحة تخزين كافية على جهازك قبل تنزيل التحديث، وأن البطارية مشحونة بنسبة 30% على الأقل قبل التثبيت.

ما الجديد في أندرويد 16 لهواتف موتورولا؟

يمنح تحديث Android 16 أجهزة Motorola تصميمًا أكثر تعبيرًا وحماية أفضل ضد التطبيقات الضارة وأنشطة خلفية أكثر شفافية وتوافقًا أفضل مع أجهزة LE Audio.

يُضيف التحديث الرئيسي أوضاعًا مخصصة في تطبيق الإعدادات، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أوضاع مُخصصة لمواقف مُختلفة. كما نُقلت أوضاع "عدم الإزعاج" و"وقت النوم" و"القيادة" إلى الإعدادات > الأوضاع.

يمكن لمستخدمي موتورولا الآن الاتصال بشبكة واي فاي أو نقطة اتصال بنقرة واحدة، دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور. يتطلب هذا استخدام كلا الجهازين حساب جوجل نفسه. يتضمن التحديث أيضًا تحسينات أمنية، وتوافقًا أفضل مع التطبيقات، وأداءً أكثر سلاسة، وإصلاحات للمشاكل المعروفة.

يُحسّن تحديث أندرويد 16 التكامل مع أجهزة السمع الصوتية منخفضة الطاقة. أثناء المكالمة، يُمكن للمستخدمين اختيار استخدام الميكروفون المدمج في جهاز السمع أو ميكروفون الهاتف. كما يُمكنهم ضبط مستوى الصوت المحيط الذي تلتقطه ميكروفونات جهاز السمع. يُحسّن هذا من وضوح المكالمة، خاصةً في البيئات الصاخبة أو عند نفاد بطارية جهاز السمع.