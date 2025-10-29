قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طرح هاتف اقتصادي جديد من موتورولا.. إليك مواصفاته

لمياء الياسين

تستعد شركة موتورولا لإطلاق أحدث هواتفها متوسطة المدى في الهند.

وقد تم تأكيد موعد إصدار Moto G67 Power الشهر المقبل، حيث كشفت الإعلانات التشويقية الأولية عن بطارية ضخمة ومواصفات قوية. 

إليك كل ما تحتاج لمعرفته:

مواصفات هاتف Moto G67 Power 

أكدت الشركة للتو أنها ستوسع سلسلة هواتفها الذكية Moto G Power بإطلاق هاتف Moto G67 Power في 5 نوفمبر 2025. 

وبينما يفصلنا أسبوع واحد فقط عن إطلاقه، كشفت موتورولا أيضًا عن العديد من المواصفات والميزات الرئيسية لهذا الهاتف الذكي.

تشتهر سلسلة Power ببطارياتها الضخمة.

يعد هاتف Moto G67 Power ليس مُخيبًا للآمال أيضًا، بفضل بطارية ضخمة من السيليكون والكربون بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة. 

وتَعِد موتورولا ببطارية تصل إلى 58 ساعة من الاستخدام بشحنة كاملة واحدة.


 

ميزات التصوير الفوتغرافي

للتصوير، تحتوي الجهة الخلفية على كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. 

أما الجهة الأمامية، فتضم كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

أما في الأمام، فيتميز هاتف Moto G67 Power بشاشة عالية الوضوح مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7i. 

وقد أعادت الشركة استخدام مواد جلدية نباتية في هذا الطراز، بالإضافة إلى شهادة MIL-810H العسكرية.

سيتم إطلاقه بثلاثة ألوان معتمدة، ومن الميزات البارزة الأخرى نظام التشغيل أندرويد 15، ومكبرات صوت ستيريو بتقنية دولبي أتموس، ومعالج سنابدراجون 7s من الجيل الثاني، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. 

وسيتم إطلاق هاتف موتورولا الجديد المزود ببطارية كبيرة الأسبوع المقبل عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية، فليبكارت، وفي المتاجر التقليدية.

