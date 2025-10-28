قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتورولا تطرح هاتف Motorola Edge (2025) مع هدايا مجانية بقيمة 400 دولار

احمد الشريف

أعلنت شركة موتورولا عن طرح هاتف Motorola Edge (2025) في متاجرها الرسمية مع عرض خاص يمنح المشترين هديتين مجانيتين بقيمة إجمالية تبلغ 400 دولار: ساعة Moto Watch Fit وسماعات Moto Buds+، مما يمثل فرصة استثنائية لعشاق الهواتف الذكية الباحثين عن التقنية والقيمة.

مواصفات الجهاز: شاشة متطورة ومعالج قوي

يأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.7 إنش بإضاءة ساطعة وتردد 120 هرتز لتجربة مشاهدة فائقة النعومة. ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7400، والذي يوفر أداء جيد لمعظم المهام اليومية، وإن لم يكن الأفضل من حيث القوة للمهام الثقيلة. 

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5,200 مللي أمبير تتيح أكثر من 16 ساعة استخدام مستمر، مع دعم سريع للشحن.

تفوق الكاميرات وتطوير تجربة التصوير

يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط ألوانًا طبيعية، ويضيف كاميرا تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل لتكبير أكثر جودة، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل تتفوق على النسخة السابقة التي كانت 13 ميجابكسل فقط. الاستفادة من ثلاث عدسات تتيح مرونة للتصوير وتسجيل الفيديو بجودة عالية.

عرض الهدايا والقيمة المضافة للمشتري

بالإضافة للسعر الأولي 549.99 دولار، يحصل المشترون على ساعة ذكية وسماعات لاسلكية احترافية مجاناً.

 كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خصومات إضافية عند استبدال أجهزة قديمة، فيما يتوفر هاتف Edge (2024) بسعر مخفض أقل من 250 دولار على أمازون، لكن النسخة الجديدة أفضل بمواصفات الكاميرا والتصميم.

يمثل عرض Motorola Edge (2025) فرصة ذهبية للجمع بين المواصفات المتطورة والهدايا المجانية ذات القيمة العالية، ليكون الخيار الأنسب لعشاق التقنية في موسم الشراء الحالي.

موتورولا Motorola Edge Moto Watch Fit

