وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أنحف من iPhone Air.. موتورولا تشعل المنافسة بهاتف فائق النحافة وبطارية خارقة

موتورولا تشعل المنافسة بهاتف فائق النحافة وبطارية خارقة
موتورولا تشعل المنافسة بهاتف فائق النحافة وبطارية خارقة
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة موتورولا Motorola، لدخول سباق الهواتف الذكية فائقة النحافة من خلال هاتفها القادم Motorola Edge 70، الذي تم عرضه بشكل مبدئي على الموقع الرسمي للشركة في بولندا.

وكشفت الصور والتفاصيل الأولية عن تصميم أنيق ونحيف للهاتف، يتماشى مع التسريبات والتقارير السابقة، حيث تروج له موتورولا تحت شعار: "المستقبل له حافة" The Future has an Edge.

بطارية كبيرة في جسم نحيف

ورغم التصميم فائق النحافة، سيأتي الهاتف ببطارية سعة 4800 مللي أمبير من نوع سيليكون-كربون، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات، مما يشير إلى تحسينات كبيرة في عمر البطارية مقارنة بالمنافسين.


وذكرت موتورولا أن الهاتف سيوفر حتى 50 ساعة من الاستخدام المتواصل في أنشطة مثل الاستماع للموسيقى، المكالمات، ومشاهدة الفيديو.

مقارنة مع المنافسين

إذا صحت التسريبات، فإن Edge 70 سيتفوق من حيث البطارية على هواتف مثل:

- Galaxy S25 Edge الذي يأتي ببطارية 3900 مللي أمبير

- iPhone Air من آبل الذي يوفر 27 ساعة فقط من تشغيل الفيديو

ورغم أن بطارية Motorola Edge 70 أكبر من منافسيه، فإن الهاتف سيحتفظ بسماكة مماثلة لهاتف سامسونج 5.8 ملم، وهي قريبة جدا من سماكة iPhone Air 5.6 ملم.

مواصفات متوقعة لهاتف Motorola Edge 70

المعالج: كوالكوم من Snapdragon 7 Gen 4

الذاكرة العشوائية رام: بسعة 12 جيجابايت

البطارية: بسعة 4800 مللي أمبير

الشحن: بقدرة 68 وات سلكي، 15 وات لاسلكي بتقنية Qi2 مع محاذاة مغناطيسية

السماكة: تبلغ 5.8 ملم

الكاميرا: ثلاثية العدسة، الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل

الحماية: زجاج Gorilla Glass 7i، مقاومة للماء والغبار بمعايير IP68 وIP69

تصميم وكاميرا احترافية

أشارت الصور التي نشرتها الشركة إلى وجود كاميرا خلفية ثلاثية، يتوقع أن تكون الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف تقنيات متقدمة في مقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى حماية الشاشة بزجاج Gorilla Glass 7i، مما يجعله هاتفا متكاملا يجمع بين التصميم العصري والمتانة العالية.

موتورولا Motorola Edge 70 iPhone Air

