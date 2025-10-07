بقوة شحن وإمكانيات جبارة .. موتورولا تطلق هاتفا جديدا إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة موتورولا هاتف Moto G06 Power في الهند، وهو هاتفها الذكي الجديد منخفض التكلفة بتقنية 4G وقد كان الهاتف قد طُرح إلى جانب أجهزة أخرى من سلسلة Moto G06 في السوق الأوروبية الشهر الماضي.



مميزات موتو جي 06

يتميز الهاتف بشاشة LCD عالية الدقة + مقاس 6.88 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9، وسطوع يصل إلى 600 شمعة، وحماية Corning Gorilla Glass 3.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G81-Ultra ثماني النواة ومعالج رسوميات ARM Mali-G52 MP2.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويدعم توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. يعمل بنظام Android 15 فورًا، وسيتلقى تحديثات أمنية لمدة عامين.

ميزات هاتف Moto G06 Power

يحتوي هاتف Moto G06 Power على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0. ويضم مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وماسح بصمة جانبي. الهاتف حاصل على شهادة IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ.



ميزات هاتف موتو جي 06 باور

تشمل خيارات الاتصال Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وBluetooth 6.0، وGPS، ومنفذ USB Type-C. تبلغ أبعاده 171.35 × 77.50 × 8.82 ملم، ويزن 220 جرامًا.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تزعم موتورولا أنها تدوم حتى ثلاثة أيام بشحنة واحدة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتي مع شاحن في العلبة. وتؤكد الشركة أن البطارية تحافظ على أكثر من 80% من طاقتها حتى بعد 1000 دورة شحن.

التسعير والتوافر

سيتوفر هاتف Moto G06 Power بسعر 7,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وسيُطرح للبيع ابتداءً من 11 أكتوبر .