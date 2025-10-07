قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقوة شحن وإمكانيات جبارة .. موتورولا تطلق هاتفا جديدا إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أطلقت شركة موتورولا هاتف  Moto G06 Power في الهند، وهو هاتفها الذكي الجديد منخفض التكلفة بتقنية 4G وقد كان الهاتف قد طُرح إلى جانب أجهزة أخرى من سلسلة Moto G06 في السوق الأوروبية الشهر الماضي.


مميزات موتو جي 06

يتميز الهاتف بشاشة LCD عالية الدقة + مقاس 6.88 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9، وسطوع يصل إلى 600 شمعة، وحماية Corning Gorilla Glass 3.
يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G81-Ultra ثماني النواة ومعالج رسوميات ARM Mali-G52 MP2.

 يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويدعم توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. يعمل بنظام Android 15 فورًا، وسيتلقى تحديثات أمنية لمدة عامين.

ميزات هاتف Moto G06 Power

يحتوي هاتف Moto G06 Power على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0. ويضم مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وماسح بصمة جانبي. الهاتف حاصل على شهادة IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ.


تشمل خيارات الاتصال Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وBluetooth 6.0، وGPS، ومنفذ USB Type-C. تبلغ أبعاده 171.35 × 77.50 × 8.82 ملم، ويزن 220 جرامًا.
يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تزعم موتورولا أنها تدوم حتى ثلاثة أيام بشحنة واحدة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتي مع شاحن في العلبة. وتؤكد الشركة أن البطارية تحافظ على أكثر من 80% من طاقتها حتى بعد 1000 دورة شحن.

التسعير والتوافر

سيتوفر هاتف Moto G06 Power بسعر 7,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وسيُطرح للبيع ابتداءً من 11 أكتوبر .

