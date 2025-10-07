موتورولا Razr 2025: سعر تاريخي منخفض قبل موسم التخفيضات

في ظل موجة تخفيضات أكتوبر، فاجأ أمازون عشاق الهواتف القابلة للطي عبر عرض هاتف موتورولا Razr إصدار 2025 بسعر هو الأدنى منذ طرح الجهاز، وتحديداً تخفيض بنسبة 24% تعادل 171 دولار أمريكي عن السعر الأصلي، لينخفض ثمن النسخة المميزة باللون "Lightest Sky" ويصبح فرصة جذابة لكل من يراقب الأسواق قبيل Prime Day.

يجدر بالذكر أن عروض التخفيض السابقة على هذا الهاتف لم تتعدّى 100 دولار، ما يجعل الصفقة الحالية خطوة غير مسبوقة بالنسبة لمن يبحث عن هاتف قابل للطي متوسّط التكلفة.

مواصفات وقدرات الجهاز التقنية

يقدّم Razr 2025 شاشتين: الأولى خارجية صغيرة بحجم 3.6 إنش من نوع OLED، والثانية رئيسية بحجم 6.9 إنش بألوان زاهية وسطوع مرتفع، حيث تؤمن تجربة استخدام مفعمة بالراحة وسهولة القراءة حتى تحت الضوء المباشر.

يضم الجهاز معالج MediaTek Dimensity 7300X، ورغم كونه ليس الأقوى ضمن عائلة الهواتف القابلة للطي، إلا أنه يوفّر أداء يومي سلس للمهام المعتادة مثل تصفح الإنترنت ومواقع التواصل والتصوير السريع.

أما فيما يخص التصوير، فهو يحتوي على عدستين: واحدة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وأخرى عريضة Ultra-wide 12 ميجا بيكسل، لكنه يفتقد عدسة Telephoto للصور المقرّبة، ويظل التقاط الصور جيد جداً من ناحية الألوان والتفاصيل بالنسبة لسعر الجهاز.

قيمة الهاتف وسياقه ضمن المنافسة

ليس الهاتف الأفضل في سوق القابلات للطي، فرائد السوق يقدّم تقنيات أعلى من ناحية المعالجة والكاميرات، إلا أن Razr 2025 يندرج بقوة ضمن فئة الأجهزة الاقتصادية الراغبة في مزايا الطي بدون دفع مبالغ ضخمة.

العرض الحالي مناسب لمن يريد تجربة فئة flip بدون الخوض في أسعار الفئات الرائدة: شاشة مزدوجة، تصميم عصري، وسعر معقول.

إذا كان الاستخدام يتركز على أداء مهام يومية، والاستفادة من عناصر التصميم القابل للطي، فالجهاز صفقة يُنصح بها في هذه الفترة