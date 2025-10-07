قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
موتورولا Razr 2025: سعر تاريخي منخفض قبل موسم التخفيضات

Razr 2025
Razr 2025
احمد الشريف

في ظل موجة تخفيضات أكتوبر، فاجأ أمازون عشاق الهواتف القابلة للطي عبر عرض هاتف موتورولا Razr إصدار 2025 بسعر هو الأدنى منذ طرح الجهاز، وتحديداً تخفيض بنسبة 24% تعادل 171 دولار أمريكي عن السعر الأصلي، لينخفض ثمن النسخة المميزة باللون "Lightest Sky" ويصبح فرصة جذابة لكل من يراقب الأسواق قبيل Prime Day. 

يجدر بالذكر أن عروض التخفيض السابقة على هذا الهاتف لم تتعدّى 100 دولار، ما يجعل الصفقة الحالية خطوة غير مسبوقة بالنسبة لمن يبحث عن هاتف قابل للطي متوسّط التكلفة.

مواصفات وقدرات الجهاز التقنية

يقدّم Razr 2025 شاشتين: الأولى خارجية صغيرة بحجم 3.6 إنش من نوع OLED، والثانية رئيسية بحجم 6.9 إنش بألوان زاهية وسطوع مرتفع، حيث تؤمن تجربة استخدام مفعمة بالراحة وسهولة القراءة حتى تحت الضوء المباشر. 

يضم الجهاز معالج MediaTek Dimensity 7300X، ورغم كونه ليس الأقوى ضمن عائلة الهواتف القابلة للطي، إلا أنه يوفّر أداء يومي سلس للمهام المعتادة مثل تصفح الإنترنت ومواقع التواصل والتصوير السريع. 

أما فيما يخص التصوير، فهو يحتوي على عدستين: واحدة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وأخرى عريضة Ultra-wide 12 ميجا بيكسل، لكنه يفتقد عدسة Telephoto للصور المقرّبة، ويظل التقاط الصور جيد جداً من ناحية الألوان والتفاصيل بالنسبة لسعر الجهاز.

قيمة الهاتف وسياقه ضمن المنافسة

ليس الهاتف الأفضل في سوق القابلات للطي، فرائد السوق يقدّم تقنيات أعلى من ناحية المعالجة والكاميرات، إلا أن Razr 2025 يندرج بقوة ضمن فئة الأجهزة الاقتصادية الراغبة في مزايا الطي بدون دفع مبالغ ضخمة. 

العرض الحالي مناسب لمن يريد تجربة فئة flip بدون الخوض في أسعار الفئات الرائدة: شاشة مزدوجة، تصميم عصري، وسعر معقول.

 إذا كان الاستخدام يتركز على أداء مهام يومية، والاستفادة من عناصر التصميم القابل للطي، فالجهاز صفقة يُنصح بها في هذه الفترة

