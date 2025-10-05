قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اعتماد هاتفي Oppo Find X9 و Find X9 Pro يكشف أرقام موديلاتهما ومواصفاتهما الفائقة

Oppo Find X9
Oppo Find X9

في خطوة تؤكد اقتراب الإطلاق الرسمي، تم رصد هاتفي Oppo Find X9 و Find X9 Pro في قوائم الاعتماد الرسمية، والتي كشفت عن أرقام موديلاتهما والتفاصيل الأولية لمواصفاتهما. 

وتستعد شركة أوبو (Oppo) لإطلاق هذه السلسلة الرائدة المنتظرة في 16 أكتوبر، حيث تهدف من خلالها إلى وضع معايير جديدة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، لا سيما في جوانب الأداء والتصوير الفوتوغرافي.

أرقام الموديلات والتصميم

أكدت وثائق الاعتماد وجود طرازين رئيسيين في السلسلة هما Find X9 و Find X9 Pro. 

وقد كشفت التسريبات أن الهاتفين سيأتيان بتصميمات محدثة وشاشة مسطحة بحواف ضيقة للغاية، وهو تحول عن الشاشات المنحنية التي سادت الفئة الرائدة في السنوات الماضية.

 ستأتي شاشة Find X9 بحجم 6.59 بوصة، بينما سيتمتع Find X9 Pro بشاشة أكبر بحجم 6.78 بوصة من نوع LTPO AMOLED وبتردد 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية استثنائية.

معالج Dimensity 9500 وقوة الأداء

الميزة الأبرز التي تم تأكيدها هي اعتماد هاتف Oppo Find X9 Pro على معالج MediaTek Dimensity 9500 المصنوع بتقنية 3 نانومتر.

يُتوقع هذا المعالج أن يضع الهاتف في صدارة الهواتف من حيث قوة الأداء والذكاء الاصطناعي. 

كما سيدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة ColorOS 16.

ثورة الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

تسعى أوبو إلى إحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية. ويُشاع أن Find X9 Pro سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-828، وكاميرا تقريب بيريسكوب استثنائية بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر Samsung ISOCELL JN5، مع دعم تقريب بصري ثلاثي (x3). 

كما تدعم الكاميرات تقنيات متقدمة مثل التثبيت البصري (OIS) ومعايرة ألوان Hasselblad. 

أما البطارية، فستكون بسعة كبيرة تبلغ 7550 مللي أمبير في طراز Pro، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن أداءً لا مثيل له.

Oppo Find X9 Find X9 Pro OPPO

