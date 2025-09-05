قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في تحدٍ مباشر.. Oppo تقرر مواجهة آبل بهاتف جديد في يوم إطلاق آيفون 17

Oppo
Oppo
احمد الشريف

في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلنت شركة "Oppo" الصينية رسميًا عن عزمها إطلاق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة العليا، Oppo A6 Pro، في التاسع من سبتمبر الجاري. 

وتكمن جرأة الخطوة في أن هذا التاريخ يتزامن تمامًا مع اليوم المنتظر عالميًا لمؤتمر آبل السنوي، والذي سيتم فيه الكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 المرتقبة.

تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة تحدٍ مباشر ومناورة تسويقية تهدف من خلالها "Oppo" إلى خطف جزء من الأضواء الإعلامية والزخم المصاحب لأكبر حدث تقني في العام. ففي الوقت الذي ستكون فيه أنظار العالم متجهة نحو كوبرتينو لمتابعة جديد آبل، تراهن "Oppo" على أن إطلاقها الموازي سيجعلها جزءًا من المحادثة العالمية، ويفرض مقارنات مباشرة بين هاتفها الجديد وما ستقدمه آبل، خاصة في الفئات السعرية الأدنى.

Oppo A6 Pro

ووفقًا للمعلومات والتسريبات التي سبقت الإعلان الرسمي، يستهدف هاتف Oppo A6 Pro المستخدمين الباحثين عن مواصفات قوية بسعر تنافسي. حيث تشير المصادر إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة بقياس 6.57 بوصة، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7300 الذي يقدم أداءً قويًا في فئته.

قدرة البطارية

أما الميزة الأبرز التي قد تجذب الانتباه فهي البطارية، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7,000 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 80 واط، وهو ما يتفوق بشكل كبير على قدرات البطارية والشحن في هواتف آيفون عادةً. 

كما سيضم الهاتف نظام كاميرا خلفية أساسها مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويرى محللون أن هذه الخطوة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، إلا أنها تعكس ثقة "Oppo" المتزايدة في منتجاتها وقدرتها على المنافسة وجذب انتباه المستهلكين حتى في أصعب الظروف التنافسية. 

وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ردود أفعال السوق والمستهلكين تجاه هذه المواجهة المباشرة في التاسع من سبتمبر.

OPPO Oppo A6 Pro آيفون 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

محكمة

يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد