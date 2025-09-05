في تحدٍ مباشر.. Oppo تقرر مواجهة آبل بهاتف جديد في يوم إطلاق آيفون 17

في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلنت شركة "Oppo" الصينية رسميًا عن عزمها إطلاق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة العليا، Oppo A6 Pro، في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتكمن جرأة الخطوة في أن هذا التاريخ يتزامن تمامًا مع اليوم المنتظر عالميًا لمؤتمر آبل السنوي، والذي سيتم فيه الكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 المرتقبة.

تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة تحدٍ مباشر ومناورة تسويقية تهدف من خلالها "Oppo" إلى خطف جزء من الأضواء الإعلامية والزخم المصاحب لأكبر حدث تقني في العام. ففي الوقت الذي ستكون فيه أنظار العالم متجهة نحو كوبرتينو لمتابعة جديد آبل، تراهن "Oppo" على أن إطلاقها الموازي سيجعلها جزءًا من المحادثة العالمية، ويفرض مقارنات مباشرة بين هاتفها الجديد وما ستقدمه آبل، خاصة في الفئات السعرية الأدنى.

Oppo A6 Pro

ووفقًا للمعلومات والتسريبات التي سبقت الإعلان الرسمي، يستهدف هاتف Oppo A6 Pro المستخدمين الباحثين عن مواصفات قوية بسعر تنافسي. حيث تشير المصادر إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة بقياس 6.57 بوصة، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7300 الذي يقدم أداءً قويًا في فئته.

قدرة البطارية

أما الميزة الأبرز التي قد تجذب الانتباه فهي البطارية، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7,000 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 80 واط، وهو ما يتفوق بشكل كبير على قدرات البطارية والشحن في هواتف آيفون عادةً.

كما سيضم الهاتف نظام كاميرا خلفية أساسها مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويرى محللون أن هذه الخطوة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، إلا أنها تعكس ثقة "Oppo" المتزايدة في منتجاتها وقدرتها على المنافسة وجذب انتباه المستهلكين حتى في أصعب الظروف التنافسية.

وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ردود أفعال السوق والمستهلكين تجاه هذه المواجهة المباشرة في التاسع من سبتمبر.