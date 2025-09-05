إطلاق هاتف أوبو الجديد Reno 14 FS 5G بمواصفات قوية وسعر غامض

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد Reno 14 FS 5G، بعد أشهر من إعلان سلسلة Oppo Reno 14 عالميا في يوليو الماضي، والتي شملت هواتف مثل Reno 14F و Reno 14 و Reno 14 Pro، ليعزز تشكيلة الهواتف المتوسطة المزودة بتقنية الجيل الخامس.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14 FS 5G

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف أوبو Reno 14 FS 5G، بشاشة AMOLED بقياس 6.57 بوصة وبدقة 2372 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يبلغ 1400 شمعة في وضع الإضاءة العالية، مع طبقة حماية AGC Dragontrail DT-STAR D+، كما يتضمن مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة.

من ناحية التصوير، يتمتع هاتف Reno 14 FS 5G بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي 32 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، موجهة لعشاق السيلفي ومكالمات الفيديو.

وعلى صعيد الأداء، يتم تشغيل هاتف Reno 14 FS 5G بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1 مدعوما بـ 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع SUPERVOOC بقدرة 45 وات، بالإضافة إلى توافق مع تقنيات شحن أخرى مثل 33 وات SUPERVOOC.

هاتف Oppo Reno 14 FS 5G

ويعمل هاتف Reno 14 FS 5G، بواجهة أوبو ColorOS 15.0 المبنية على Android 15، ويدعم تقنية Bluetooth 5.1 وشبكة Wi-Fi، والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C، إضافة إلى شريحتين Nano-SIM + eSIM، ومكبرات صوت ستريو.

كما يتميز الهاتف بوزن 180 جراما وسمك يتراوح بين 7.74 – 7.78 ملم حسب اللون، مع معيار IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

جدير بالذكر أن هذا الجهاز ليس جديدا كليا، بل هو نسخة معاد تسميتها من Reno 14F 5G الذي تم طرحه بشكل محدود في أسواق جنوب شرق آسيا.

سعر أوبو Reno 14 FS 5G

تم إدراج هاتف Reno 14 FS 5G رسميا على موقع أوبو الإقليمي في لوكسمبورج، وسيتوفر باللونين الأزرق و الأخضر مع سعة تخزين 8 + 256 جيجابايت، لكن حتى الآن، لم تعلن الشركة عن سعر البيع الرسمي.