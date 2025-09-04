قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
أوبو تكشف عن Oppo A5i Pro 5G بمواصفات قوية وسعر منافس

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق هاتف Oppo A5i Pro 5G، بعد أن كانت النسختان السابقتان A5i وA5i Pro تدعمان شبكات 4G فقط عند إطلاقهما في يونيو بالفلبين. 

مواصفات هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.67 بوصة وبدقة 720×1604 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر النمربع، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i. 

يتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6300، والذي يأتي مقترنا مع 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X و256 جيجابايت تخزين داخلي من نوع UFS 2.2. 

يحزم هاتف Oppo A5i Pro 5G، على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، تعد أوبو بأن البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام، ما يعكس متانة الهاتف وقدرته على الاستخدام الطويل.

يحتوي هاتف Oppo A5i Pro 5G، على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يأتي هاتف Oppo A5i Pro 5G، بأبعاد 165.71 × 76.24 × 7.99 ملميتر ووزن 194 جراما، وهو حاصل على شهادة IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ المياه، وشهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. 

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Oppo A5i Pro 5G، منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملم، ويحتوي على مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

يتوافر هاتف Oppo A5i Pro 5G، للبيع في ماليزيا باللونين الأزرق والبنفسجي بسعر يعادل حوالي 188 دولار (أي ما يعادل 9.127 جنيه مصري).

