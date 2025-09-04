أوبو تكشف عن Oppo A5i Pro 5G بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق هاتف Oppo A5i Pro 5G، بعد أن كانت النسختان السابقتان A5i وA5i Pro تدعمان شبكات 4G فقط عند إطلاقهما في يونيو بالفلبين.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.67 بوصة وبدقة 720×1604 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر النمربع، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i.

يتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6300، والذي يأتي مقترنا مع 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X و256 جيجابايت تخزين داخلي من نوع UFS 2.2.

هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G

يحزم هاتف Oppo A5i Pro 5G، على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، تعد أوبو بأن البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام، ما يعكس متانة الهاتف وقدرته على الاستخدام الطويل.

يحتوي هاتف Oppo A5i Pro 5G، على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يأتي هاتف Oppo A5i Pro 5G، بأبعاد 165.71 × 76.24 × 7.99 ملميتر ووزن 194 جراما، وهو حاصل على شهادة IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ المياه، وشهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات.

هاتف أوبو Oppo A5i Pro 5G

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Oppo A5i Pro 5G، منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملم، ويحتوي على مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

يتوافر هاتف Oppo A5i Pro 5G، للبيع في ماليزيا باللونين الأزرق والبنفسجي بسعر يعادل حوالي 188 دولار (أي ما يعادل 9.127 جنيه مصري).