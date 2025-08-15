صلابة غير مسبوقة.. هاتف أوبو يتحمل الماء والضربات العنيفة

تستعد شركة أوبو Oppo، للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها المتوسطة، سلسلة Oppo F31، والتي يبدو أنها ستأتي بمستوى متقدم من المتانة يضاهي الهواتف الرائدة، وفقا لتسريبات حديثة.

مقاومة للماء والغبار بمواصفات رائدة

كشف المسرب الشهير باراس جوجلالي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن سلسلة Oppo F31 ستأتي بمعايير IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، وهي نفس المواصفات التي ظهرت في هواتف أوبو F29 وF29 Pro التي أطلقت مطلع هذا العام، مما يجعلها ضمن أكثر الهواتف المتوسطة صلابة في السوق.

هذا يعني أن الأجهزة ستكون مضادة للغبار بشكل كامل، ومقاومة للماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة، ومحمية من رشاشات المياه عالية الضغط، وتتميز بتصميم مدرع وتجارب تحمل قاسية.

وتشير هذه المزايا إلى تصميم محكم، يتوقع أن يشمل أيضا هيكلا عسكريا Military Grade بتصميم مدرع 360 درجة Armor Body 360.

وذكر التقرير أن الأجهزة الجديدة ستحمل شعار “الجيل التالي من المتانة”، ومن المتوقع أن تستعرض أوبو متانة الأجهزة من خلال اختبارات قاسية مثل اختبار الماء القاسي Insane Water Test، واختبار الطرق بالمطرقة.

حتى اللحظة، لا توجد معلومات مؤكدة حول باقي المواصفات أو التصميم أو حتى موعد الإطلاق الرسمي لهواتف Oppo F31 وF31 Pro، لكن التوقعات تشير إلى أن المزيد من التفاصيل ستظهر في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة أوبو ، تخطط لتوسيع سلسلة هواتفها الاقتصادية A-series بإضافة طرازين جديدين يحملان اسمي GT وMax.

وتستهدف هواتف أوبو الجديدة فئة السعر المنخفض ضمن شريحة الألف يوان، مع تقديم تحسينات ملحوظة في الأداء والشاشة وعمر البطارية.

وتشير التسريبات إلى أن الأجهزة ستأتي بشاشة مسطحة بدقة 1.5K من نوع LTPS، ومعالجات من سلسلة Snapdragon 7، إلى جانب كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل، وبطاريات كبيرة الحجم.