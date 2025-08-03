أوبو تطلق هاتف متوسط بكاميرا 200 ميجابكسل.. مواصفات Reno 15 Pro

تستعد شركة أوبو للإعلان عن سلسلة هواتف Find X9 في أكتوبر من هذا العام، ومن المتوقع أن تحول الشركة تركيزها إلى سلسلة Reno 15 في نوفمبر المقبل.

وكشفت تسريبات جديدة أن هاتف أوبو Reno 15 Pro القادم سيكون أول هاتف في سلسلة Reno يضم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات الكاميرا والتقنيات



وفقا للتسريبات، فإن الكاميرا الخلفية لهاتف Reno 15 Pro ستتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومن المحتمل أن تستخدم مستشعر Samsung HP5.

كما سيترافق ذلك مع عدسة فائقة العرض (لم تذكر التسريبات تفاصيلها) و عدسة بيريسكوب تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر صغير.

أما بالنسبة للمعالج، سيعمل Reno 15 Pro بمعالج Dimensity 8-series، وعلى الرغم من أن معالج Dimensity 8500 قد يعلن عنه بعد إطلاق سلسلة Reno 15، فمن المرجح أن يستمر الهاتف في استخدام معالج Dimensity 8450 الذي ظهر في هاتف Reno 14 Pro.

سيحافظ Reno 15 Pro على تصميم الزجاج المنحوت من قطعة واحدة، وهو نفس التصميم الذي تم تقديمه في Reno 14.

ورغم عدم وضوح ما إذا كانت جزيرة الكاميرا ستظل بنفس تصميم هواتف Reno 14، فإن استخدام الزجاج المنحوت من قطعة واحدة يشير إلى أن ظهر الهاتف سيكون مصنوعا من زجاج عالي الجودة تم تشكيله بدقة.

بالنسبة للشاشة، تشير التسريبات إلى أن Reno 15 Pro قد يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة، بينما سيحمل Reno 15 شاشة OLED أصغر بحجم 6.3 بوصة.

كما يتوقع أن تقدم أوبو بعض تقنيات التصوير المتقدمة من سلسلة Find X8 إلى Reno 15، بما في ذلك مستشعرات الصور المتطورة وتصحيح الألوان.

ستدعم السلسلة الجديدة أيضا إطار معدني، و الشحن اللاسلكي، إلى جانب نظام ColorOS 16 المبني على Android 16.

تستعد أوبو لإطلاق هذه السلسلة في الأشهر القادمة، وReno 15 Pro يعد بالكثير من المميزات المتطورة لمستخدميها.