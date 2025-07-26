أوبو تستعد لإطلاق طرازات GT وMax بأسعار اقتصادية وبطاريات ضخمة

كشف المسرب التقني الشهير Digital Chat Station عن خطط شركة أوبو Oppo، لتوسيع سلسلة هواتفها الاقتصادية A-series بإضافة طرازين جديدين يحملان اسمي GT وMax.

ووفقا للتسريب، تستهدف هواتف أوبو الجديدة فئة السعر المنخفض ضمن شريحة الألف يوان، مع تقديم تحسينات ملحوظة في الأداء والشاشة وعمر البطارية.

مواصفات محسنة تتفوق على A5 وA5 Pro



لم يكشف بعد عن الأسماء النهائية للطرازين، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأجهزة ستأتي بشاشة مسطحة بدقة 1.5K من نوع LTPS، ومعالجات من سلسلة Snapdragon 7، إلى جانب كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل، وبطاريات كبيرة الحجم.

هذه المواصفات تعد ترقية واضحة مقارنة بهواتف السلسلة الحالية، مثل:

كانت أوبو قد أطلقت طراز Oppo A5 في شهر مارس الماضي بسعر يبدأ من 1299 يوان، ويضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 1، وبطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 45 وات.

وأطلقت طراز Oppo A5 Pro في شهر ديسمبر 2024، ويعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 7300، ويضم بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وشاشة تسوقها أوبو كـ “شاشة فائقة السطوع تحت أشعة الشمس”، بالإضافة إلى تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، وكان سعره عند الإطلاق 1949 يوان.

هل تمثل GT وMax نهجا جديدا في السلسلة؟



وتشير التسريبات إلى أن طراز GT قد يركز على الأداء، بينما يستهدف طراز Max عشاق البطاريات القوية والشاشات المتقدمة، مما قد يعزز تنوع سلسلة A ويمنح المستخدمين خيارات أوسع حسب احتياجاتهم.

هاتف Oppo K13 Turbo يصل بطارية ضخمة

في سياق متصل، تستعد شركة أوبو للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Oppo K13 Turbo، تم رصد الهاتف مؤخرا على منصة Geekbench لاختبارات الأداء، حيث كشف عن مواصفاته التقنية الرئيسية، بما في ذلك المعالج وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

وحسب البيانات، فإن Oppo K13 Turbo يعمل بمعالج Dimensity 8450 بسرعة 3.25 جيجاهرتز، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويعمل بنظام Android 15، سيأتي الهاتفان بلونين هما الأسود والبنفسجي.

وتتميز هواتف سلسلة K13 Turbo بشاشة OLED بحجم 6.8 بوصة، تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، ما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب وتجربة الترفيه السلسة.

وتضم السلسلة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من عدسة رئيسية 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل.

أما البطارية، فمن المتوقع أن تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 80 وات، ما يعزز من تجربة الاستخدام لفترات طويلة دون القلق بشأن النفاد.