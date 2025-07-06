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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات كبيرة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف Find X9 الجديدة في سبتمبر

هواتف أوبو
هواتف أوبو
لمياء الياسين

سلسلة من الهواتف الذكية من المتوقع أن تطلقها شركة أوبو لتكون أوبو من أوائل العلامات التجارية التي تُطلق الجيل القادم من الهواتف الرائدة في الصين وقد سلّطت تصريحات جديدة من تشو ييباو، رئيس قسم المنتجات في أوبو، الضوء على جدول إطلاق سلسلة هواتف Find X9 الرائدة القادمة. ونُشرت هذه المعلومات على منصة ويبو، وتؤكد خطط الشركة للنصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من عام 2026.

ميزات هواتف أوبو القادمة

وفقًا لموقع Yibao، سيُطرح هاتفا Oppo Find X9 و هاتف Find X9 Pro في النصف الثاني من عام 2025، يليهما Find X9s وFind X9 Ultra في أوائل عام 2026. يُمثل هذا نهجًا أكثر انسيابية مقارنةً بسلسلة Find X8 السابقة، والتي تضمنت خمسة طُرز إجمالاً. بينما طُرح هاتفا X8 وX8 Pro في أكتوبر 2024، كُشف النقاب عن هواتف X8s وX8s+ وX8 Ultra في مارس من هذا العام.

تشير المعلومات المسربة إلى أن هاتفي Find X9 وX9 Pro سيحتويان على معالج MediaTek Dimensity 9500 من الجيل التالي ، بينما من المتوقع أن يعمل هاتف Find X9s بمعالج Dimensity 9500+ المُحسّن قليلاً. ومن المقرر أن يعمل طراز Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من Qualcomm .

مواصفات هواتف أوبو 

من المتوقع أن تتضمن جميع الأجهزة الأربعة عدسة مقربة (بيريسكوب)، مع استمرار هاتف Ultra في تزويده بعدسة بيريسكوب مزدوجة لتحسين إمكانيات التكبير. 

أما بالنسبة لأحجام الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي هاتف Find X9 بشاشة مقاس 6.59 بوصة، ونسخة Pro بشاشة مقاس 6.78 بوصة، وX9s بشاشة مسطحة أصغر حجمًا مقاس 6.3 بوصة. ومن المرجح أن يأتي هاتف X9 Ultra بشاشة مقاس 6.82 بوصة. ويُقال أيضًا إن سلسلة Find X9 ستتخلى عن وحدة الكاميرا المستديرة التي كانت متوفرة منذ سلسلة Find X7. 

يُقال إن وحدة الكاميرا في سلسلة X9 ستوضع في الزاوية العلوية اليسرى. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون سلسلة X9 أول هواتف Oppo التي تأتي مُحمّلة مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى ColorOS 16.
وبحسب تقرير صدر مؤخرا، من المتوقع ظهور الهاتفين X9 وX9 Pro في شهر سبتمبر من هذا العام .

هواتف Find X9 هواتف X8s معالج MediaTek هواتف Oppo هاتف Find X9 Pro

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