لمحبي التصوير.. موبايل جديد من أوبو ينافس الآيفون وبسعر أقل بكتير

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno14 5G في السوق الهندي خلال الأيام الماضية، وهو يأتي كخليفة لهاتف Reno13 5G، مع بعض التحسينات الملحوظة دون تغيير كبير في السعر.

يأتي هاتف أوبو Reno14 5G بنفس الشاشة والمعالج بهاتف Reno13 5G، لكنه حصل على ترقية كبيرة في الكاميرا، حيث أصبح مزودا بعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3.5x، بالإضافة إلى بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير.

كما قدمت أوبو خيارا جديدا بمواصفات أعلى يشمل ذاكرة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

مواصفات أوبو Reno14 5G

يتميز هاتف Reno14 5G بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة، وتدعم دقة تصل إلى 1.5K مع معدل تحديث متكيف حتى 120 هرتز، تقدم ألوان زاهية بفضل دعم DCI-P3، ويوجد حماية من زجاج Gorilla Glass 7i.

يتمتع Reno14 5G بتصميم أنيق مزود بإطار من الألمنيوم عالي الجودة وظهر زجاجي غير لامع، ويتميز الهاتف بخفة وزنه رغم سعة البطارية الكبيرة، الهاتف مقاوم للماء والغبار وفقا لمعايير IP66 وIP68 وحتى IP69، مما يضيف إلى متانته.

Reno14 5G

تشكل الكاميرات نقطة القوة الأبرز في هاتف Reno14 5G، حيث تأتي العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري، بالإضافة إلى عدسة واسعة 8 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب لتقريب بصري حقيقي، مع إمكانية تقريب رقمي حتى 120x.

يمتاز هاتف Reno14 5G بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وتقدم صور سيلفي ممتازة، تدعم تصوير الفيديو بمعدل 4K يصل إلى 60 إطارا في الثانية سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، مع دعم HDR وتثبيت بصري وإلكتروني.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة أوبو ColorOS 15 التي جلبت تغييرات تصميمية وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تحسين الصور غير الواضحة وإزالة الانعكاسات.

من ناحية الأداء، ينبض معالج ميدياتك MediaTek Dimensity 8350 المطور بتقنية 4 نانومتر داخل الهاتف، ويقدم أداء قوي في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع نظام تبريد فعال للحفاظ على درجات الحرارة.

يأتي الهاتف بخيارات تخزين واسعة وأداء سلس بفضل ذاكرة LPDDR5X ودعم التوسيع الديناميكي للذاكرة، يمتاز بتجربة صوتية ممتازة مع مكبرات صوت ستيريو، كما يدعم تشغيل محتوى HD وHDR على تطبيقات البث.

تكفي البطارية الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، ليوم كامل من الاستخدام، ويمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعة بفضل تقنية الشحن السريع 80 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، وبالنسبة للسعر، يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 14 الأساسي حوالي 440 دولار (أي ما يعادل 21.673 جنيه مصري).

في المجمل، يقدم هاتف OPPO Reno14 5G تجربة قوية في الفئة المتوسطة، خصوصا لمحبي التصوير وجودة التصميم، مع بعض التحفظات على غياب دعم NFC في النسخة الهندية، وإمكانية تحسين عمر البطارية عند الاستخدام المكثف على شبكات الهاتف، لكنه يظل خيارا مميزا ضمن فئته السعرية.