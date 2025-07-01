قائمة هواتف أوبو غير المؤهلة لتحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16

سواءً كنت تملك هاتفًا قابلًا للطي من سلسلة هواتف Oppo Find N، أو جهازًا رائدًا من سلسلة Find X، أو هاتف Reno متوسط ​​السعر، أو جهازًا اقتصاديًا، فمن المرجح أنك تتطلع إلى الإصدار التالي من Android.

وفي المقابل، فإن العديد منها لا يرقى إلى مستوى التوقعات، وفيما يلي، قائمة بأجهزة Oppo غير مؤهلة لتحديث Android 16



قائمة أجهزة Oppo غير المؤهلة لتحديث Android 16

لم تؤكد شركة Oppo توفر نظام أندرويد 16 لأجهزتها، لذا، اضطررنا إلى اتباع سياسة التحديث الحالية مع بعض التخمين في إعداد القائمة.

سلسلة Oppo Find N

أوبو فايند إن

سلسلة Oppo Find X

أوبو فايند X5

أوبو فايند X5 برو

أوبو فايند X5 لايت

موديلات سلسلة Find X الأقدم

سلسلة Oppo Reno

اوبو رينو 10

أوبو رينو 10 برو

أوبو رينو 10 برو+

اوبو رينو 9

أوبو رينو 9 برو

أوبو رينو 9 برو+

موديلات سلسلة رينو الأقدم

سلسلة Oppo F

أوبو F23

أوبو F21 برو

أوبو F21 برو 5G

موديلات Oppo F series الأقدم

سلسلة Oppo K

أوبو K11

أوبو K11x

ممن لهم K10

أوبو K10 برو

ممن لهم K10x

موديلات Oppo K series الأقدم

سلسلة Oppo Pad

أوبو باد 2

أوبو باد إير 2

أوبو باد إير

أوبو باد نيو

أوبو باد

سلسلة Oppo A

أوبو A3

أوبو A3 برو

أوبو A3x

أوبو A2

أوبو A2 برو

أوبو A2x

موديلات Oppo A Series الأقدم

إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث Android 16.