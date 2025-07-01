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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة هواتف أوبو غير المؤهلة لتحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16

تحديث Android 16
تحديث Android 16
لمياء الياسين

سواءً كنت تملك هاتفًا قابلًا للطي من سلسلة هواتف Oppo Find N، أو جهازًا رائدًا من سلسلة Find X، أو هاتف Reno متوسط ​​السعر، أو جهازًا اقتصاديًا، فمن المرجح أنك تتطلع إلى الإصدار التالي من Android.

وفي المقابل، فإن العديد منها لا يرقى إلى مستوى التوقعات، وفيما يلي، قائمة بأجهزة Oppo غير مؤهلة لتحديث Android 16 


قائمة أجهزة Oppo غير المؤهلة لتحديث Android 16 

لم تؤكد شركة Oppo توفر نظام أندرويد 16 لأجهزتها، لذا، اضطررنا إلى اتباع سياسة التحديث الحالية مع بعض التخمين في إعداد القائمة.

سلسلة Oppo Find N

أوبو فايند إن
سلسلة Oppo Find X

أوبو فايند X5
أوبو فايند X5 برو
أوبو فايند X5 لايت
موديلات سلسلة Find X الأقدم

سلسلة Oppo Reno

اوبو رينو 10
أوبو رينو 10 برو
أوبو رينو 10 برو+
اوبو رينو 9
أوبو رينو 9 برو
أوبو رينو 9 برو+
موديلات سلسلة رينو الأقدم

سلسلة Oppo F

أوبو F23
أوبو F21 برو
أوبو F21 برو 5G
موديلات Oppo F series الأقدم

سلسلة Oppo K

أوبو K11
أوبو K11x
ممن لهم K10
أوبو K10 برو
ممن لهم K10x
موديلات Oppo K series الأقدم

سلسلة Oppo Pad

أوبو باد 2
أوبو باد إير 2
أوبو باد إير
أوبو باد نيو
أوبو باد

سلسلة Oppo A

أوبو A3
أوبو A3 برو
أوبو A3x
أوبو A2
أوبو A2 برو
أوبو A2x

موديلات Oppo A Series الأقدم

إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث Android 16.

هواتف Oppo أجهزة Oppo هواتف Oppo Find N هاتف Reno Android 16

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