أوبو تزلزل الأسواق.. طرح هاتف Reno 14F 5G بمواصفات عالية وسعر منافس

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق سلسلة Reno 14 في الأسواق العالمية، والتي تتضمن الطرازات Reno 14F وReno 14 وReno 14 Pro.

ويعد طراز أوبو Reno 14 القياسي، الذي تم إطلاقه مؤخرا في اليابان، هو الآخر متاح في السوق التايواني بأسعار تبدأ من حوالي 555 دولار، للإصدار بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، وتصل إلى حوالي 615 دولار، للإصدار بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تستهدف سلسلة أوبو الجديدة احتياجات متنوعة للمستخدمين، سنوضح في هذا التقرير مواصفات طراز Reno 14F 5G، والميزات التي يقدمها هذا الهاتف.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 14F 5G

يتميز هاتف Reno 14F 5G بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة بجودة عرض FHD+ تبلغ دقتها 2372x1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.

فيما يتعلق بالأمان، يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، يعمل Reno 14F 5G بشريحة كوالكوم الرائدة Snapdragon 6 Gen 1، ويتميز بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X وتخزين داخلى من نوع UFS 3.1، مما يوفر أداء سريعا وفعالا.

زودت أوبو Reno 14F 5G، ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي بقدرة 45 وات، ويعمل الجهاز بواجهة الشركة ColorOS 15 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 15، ويشمل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أوبو.

أوبو Reno 14F 5G

أما بالنسبة للكاميرا، فتتضمن الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX882 مع تثبيت بصري للصور OIS، وعدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسلـ ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

يتميز Reno 14F 5G أيضا بنظام تبديد الحرارة VC بمساحة 4290 مم مربع، ودعم لشبكات 5G المزدوجة، وWi-Fi 5، وبلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

ورغم امتلاكه لبطارية كبيرة، يحافظ الهاتف على سمكه النحيف بواقع 7.74 ملميتر ويزن 180 جراما فقط، كما أنه يتمتع بتصنيفات مقاومة الغبار والماء IP66 وIP68 وIP69.

سعر Oppo Reno 14F 5G

يتوافر هاتف Reno 14F 5G بسعر حوالي 400 دولار أمريكي، لإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، وبسعر حوالي 430 دولار أمريكي لإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

يتوفر الهاتف بألوان الوردي اللامع، الأزرق المتعدد الألوان، والأخضر الهادئ، من المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في أسواق جنوب شرق آسيا الأخرى في الأيام المقبلة، لكن لم يتم تأكيد الجدول الزمني الدقيق بعد.