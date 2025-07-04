أوبو تدخل بقوة سوق الأجهزة اللوحية الاقتصادية مع Pad SE الجديد

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا جهازها اللوحي الجديد Oppo Pad SE في الهند، ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة اللوحية الاقتصادية.

مواصفات تابلت أوبو Oppo Pad SE

يتميز جهاز أوبو Oppo Pad SE، بشاشة قياس 11 بوصة، وبطارية كبيرة بسعة 9340 مللي أمبير، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15.0.1.

ويأتي الجهاز مزودا بمعالج من ميدياتك، وسيطرح بعدة خيارات من حيث الذاكرة والدعم الشبكي، تشمل نسخا تدعم Wi-Fi وأخرى تدعم شبكات LTE.

سيبدأ طرح Oppo Pad SE في الأسواق الهندية ابتداء من 12 يوليو 2025 عند منتصف الليل، عبر المتجر الإلكتروني الرسمي لـOppo، بالإضافة إلى بعض متاجر العلامة التجارية المعتمدة.

ويتوفر الجهاز بثلاثة طرازات مختلفة، تبدأ من 13999 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 جيجابايت Wi-Fi فقط، وتصل إلى 16999 روبية للنسخة الأعلى 8 جيجابايت رام مع دعم LTE.

من ناحية المواصفات، يتميز الجهاز بشاشة FHD+ بدقة 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، ما يجعله مناسبا لتجربة مشاهدة مريحة.

ويعتمد في الأداء على معالج ميدياتك Helio G100 ثماني النوى، ما يجعله كافيا للمهام اليومية والاستخدام الترفيهي الخفيف. وتتوفر خيارات متنوعة من حيث الذاكرة، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين 6 أو 8 جيجابايت من RAM، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت حسب النسخة.

يأتي الجهاز مزودا بكاميرتين بدقة 5 ميجابكسل لكل منهما في الأمام والخلف، مع إمكانية تصوير فيديو بدقة HD بمعدل 30 إطارا في الثانية، ما يكفي لمكالمات الفيديو والاستخدامات البسيطة في التصوير.

يدعم الجهاز شبكات 4G LTE في النسخ الأعلى، إلى جانب اتصال Wi-Fi، ويعمل ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وتؤكد الشركة أن البطارية توفر حتى 7 أيام من وضع الاستعداد عند تفعيل وضع التوفير الذكي للطاقة.

يستهدف تابلت أوبو Oppo Pad SE فئة المستخدمين الباحثين عن جهاز لوحي عملي بسعر مناسب، مثل الطلاب، والمستخدمين العاديين، وحتى بعض المهنيين ممن يحتاجون جهازا ثانويا متنقلا، يضم مزيج المواصفات الحديثة، ودعم شبكات الجيل الرابع، والسعر التنافسي يجعله خيارا قويا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الاقتصادية في الأسواق.