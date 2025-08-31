أوبو تطلق Oppo A6 Max بتصميم نحيف وبطارية ضخمة وشحن فائق السرع

كشفت شركة أوبو، عن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة تحت اسم Oppo A6 Max، ورغم تصميمه النحيف بسمك لا يتجاوز 7.7 ملم، إلا أنه يضم بطارية هائلة بسعة 7000 مللي أمبير، ما يجعله يجمع بين الأناقة والقوة في آن واحد.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يدعم هاتف Oppo A6 Max، الشحن بقوة 80 وات، وتقول أوبو إنه يمكن أن يصل إلى 50٪ من الشحن خلال 24 دقيقة فقط، وعلى الرغم من البطارية الكبيرة، يزن الهاتف 198 جراما فقط.

مواصفات Oppo A6 Max

في المقدمة، يتميز هاتف Oppo A6 Max بشاشة من نوع OLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 2800 × 1280 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، يمكن للشاشة أن تصل إلى سطوع 1600 شمعة كحد أقصى، وتدعم حتى الإدخال عندما تكون يداك مبللتين، كما قامت أوبو بحماية الشاشة بزجاج Crystal Shield Glass الخاص بها لمزيد من المتانة.

تتضمن إعدادات الكاميرا في الجهاز كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة في الخلف، تتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بجانب كاميرا أحادية اللون أساسية بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف Oppo A6 Max

من الداخل، يعمل هاتف Oppo A6 Max بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، وللحفاظ على الأداء مستقرا، أضافت أوبو غرفة تبريد بالبخار بمساحة 5200 ملم مربع.

كما يضم الهاتف شريحة Shanhai Communication لتعزيز الاتصال بشكل أكثر موثوقية، بالإضافة إلى GPS مزدوج النطاق، وBeidou ثلاثي النطاق، وتقنية NFC، ودعم الاتصال دون شبكة.

أبرز ما يميز الهاتف هو متانته، حيث يحمل تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ما يعني أنه يمكنه تحمل رشاشات المياه عالية الضغط والظروف الخارجية القاسية.

تقول أوبو أيضا إن الهاتف اجتاز شهادة SGS للعمل في درجات الحرارة المرتفعة، ويأتي مع سماعات عالية الصوت بزيادة تصل إلى 300٪، مصممة للاستخدام في الهواء الطلق.

سعر Oppo A6 Max

يتوفر هاتف أوبو Oppo A6 Max للبيع في الصين بسعر حوالي 220 دولارا، ولم تؤكد أوبو بعد ما إذا كان الهاتف سيتوفر عالميا، يأتي الهاتف بخيارين من الألوان هما الأبيض مع ظهر زجاجي، والأزرق مع ظهر من الألياف الزجاجية.